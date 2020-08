Slovenska igralka je imela na dopustu zvezdniško družbo

"To poletje je v tej krizi ali pa mogoče ravno zaradi vsesplošnega strahu pred prihodnjim koronavalom zame hiperproduktivno. Trenutno sodelujem pri kar petih projektih. Tri nadaljevanke, gledališka predstava in snemanje filma v Srbiji," nam je zaupala Aleksandra, ki pa si je kljub temu vzela nekaj prostih dni za dopust z družino.

Aleksandra Balmazović v vlogi Jane v romantično-komični seriji Srečno samski

"Z družino mi je uspelo ujeti nekaj vrhunskih uživaško-družabnih dni na vikendu v presenetljivo mirni Istri še pred navalom turistov in dva tedna dalmatinskega duha, edinstvenega humorja in lenobnosti s prijatelji na hrvaškem otoku Brač. Smo pa v prvih še hotelskih dneh Brača doživeli tudi malo Hollywooda dobesedno nad glavo in člane kraljeve družine v bližini."

V tamkajšnjem hotelu naj bi takrat namreč bival tudi hollywoodski zvezdnik George Clooney s svojo ženo Amal. Na priljubljenem hrvaškem otoku sta v tistem času dopustovala tudi princ Harry in Meghan Markle.

Šok ob prihodu na snemanje serije Srečno samski

Snemanje serije Srečno samski se je začelo že spomladi, a so ga bili ustvarjalci po dveh posnetih delih primorani prekiniti zaradi ukrepov ob razglasitvi epidemije.

Aleksandra Balmazović, Matej Puc in Živa Selan Foto: Blaž Vatovec

"Moje dojemanje 'korone' se je pravzaprav začelo med čakanjem pred praznim studiem. Po prvih nekaj snemalnih dneh sem se namreč v Beogradu udeležila filmskega festivala, kjer smo imeli mednarodno premiero filma Vsi proti vsem. Ob tem smo v okviru festivala pripravili tudi zabavo in tam smo se še vsi norčevali iz 'korone', tudi tamkajšnje oblasti, takrat tega nihče ni jemal preveč resno. Po prihodu v Slovenijo sem nato v nedeljo, 15. marca, vsa optimistična ob 6. uri zjutraj prispela v studio, kjer pa ni bilo nikogar ne v maski ne kostumu. Še vedno nisem dojela, kaj se dogaja. Hodila sem od vrat do vrat in vsa so bila zaklenjena. Pogledala sem tudi snemalni načrt in tam je bilo vse v redu. Šele čez čas mi je postalo jasno, da se je svet ustavil."

Po treh mesecih premora so snemanje serije lahko končno nadaljevali in jeseni si bodo gledalci na Planetu lahko ogledali vseh dvanajst delov.

"Komaj smo čakali nadaljevanje snemanja. Moram pohvaliti hitrost prilagodljivosti in discipline pri ukrepih na snemanju. Celotna ekipa je po dvanajst ur dnevno nosila zaščitno opremo, kostumografi in maskerji celo skafandre. Edini 'nedisciplinirani' smo bili igralci, ki smo si pred kamero odstranili maske," je v smehu povedala Aleksandra, ki jo boste v seriji lahko spremljali v vlogi Jane, promiskuitetne sestre glavnega lika.

