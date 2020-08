V Grčiji je bil deležen nepričakovanega sprejema #foto

Nepogrešljivi del ekipe oddaje Pri Črnem Petru je kreativni producent, scenarist, režiser in igralec Sašo Đukić, ki ga v oddaji spremljamo tudi v vlogi zabavnega in gostobesednega novinarja Regona. Čeprav se trenutno pospešeno pripravlja na že tretjo sezono zabavne glasbene oddaje, ki jo vodi Jasna Kuljaj, si je med poletjem vseeno vzel nekaj časa za zaslužen oddih in obiskal Grčijo.

Podobno kot lani je Sašo tudi letos obiskal Grčijo, ki ga privlači predvsem zaradi svojega zelenja, kulinarike, zgodovine, prelepih plaž, prijaznih ljudi in predvsem zato, ker so na tem grškem otoku posneli film Samo za tvoje oči, enega iz serije filmov o Jamesu Bondu, ki jih naravnost obožuje.

Vasica Pagi, kjer so posneli film o Jamesu Bondu Samo za tvoje oči. Foto: osebni arhiv

"Julija sem se odpravil na Krf, ker sem vplačal potovanje že januarja, preden se je zgodila ta situacija, ki nam je dodobra spremenila življenja. Na dopustu sicer nismo na veliko zapravljali, a smo imeli vseeno obilo morja in sonca, za kar doplačilo ni bilo potrebno," se je pošalil humorist, znan tudi po liku legendarne Mame Manke. Med obiskom ene od tamkajšnjih tavern pa je doživel tudi povsem nepričakovano, a zelo prijetno presenečenje.

"Na Krfu smo nekega večera vstopili v taverno, kjer se nas je lastnik res zelo razveselil, saj je že večkrat obiskal Slovenijo in je nad njo zelo navdušen. Ni treba posebej razlagati, da piva kar naenkrat niso bila pollitrska, ampak kar litrska. Kako smo prišli domov? Ne sprašujte me, ne vem," nam je v smehu razložil Sašo in dodal, da bi se z veseljem to poletje odpravil še kam, a bo moral žal počakati na boljše čase.

Peščena plaža Isos, ki je tako, kot večina plaž na Krfu, letos samevala. Foto: osebni arhiv

Trenutno ima sicer polne roke dela s pripravami na novo sezono oddaje Pri Črnem Petru, ki se je že zelo veseli, tudi ker je že začel pogrešati ekipo, ki oddajo ustvarja.

"Ekipa Črnega Petra si je poleti privoščila dopust. Tudi drug od drugega. Slišali smo se, kakšnih pretiranih druženj pa nismo imeli, razen kakšnega klepeta ob kavi, ko smo snovali novo sezono, ki prihaja na Planet že to jesen. Vsi skupaj smo se pravzaprav zbrali samo na krasnem druženju na Štajerskem za rojstni dan našega gasilca Saša," je povedal Dolenjec, ki za jesen gledalcem obljublja obilo dobre zabave ob spremljanju oddaje Pri Črnem Petru.

Oddaja Pri Črnem Petru se z novo sezono na Planet vrača že kmalu!

