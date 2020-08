Tomaž Klemenčič: Tekmovanja spodbujajo gasilstvo #foto #video

V oddaji Gasilci se bodo na zahtevnih poligonih, ki so bili zgrajeni pod strokovnim vodstvom gasilskih strokovnjakov, pomerili najbolj izurjeni, najbolj vzdržljivi ter najbolj spretni gasilci in gasilke iz prostovoljnih gasilskih društev. V vsaki oddaji se bosta dve ekipi na velikem poligonu soočili z ognjem, vodo, višino, peklensko vročino in drugimi ekstremnimi okoliščinami.

Vse pa se bo odvijalo pod budnim očesom dveh sodnikov, Anžeta Šilarja in Tomaža Klemenčiča. V oddaji pa imamo tudi soimenjaka, namreč Tomaž Klemenčič – komentator – bo skrbel za primerno razlago, kaj se dogaja na poligonu, drugi Tomaž Klemenčič pa je sodnik, ki bo podajal ocene o ustrezno opravljenih nalogah. Oba sodnika sta strokovno podkovana in ne popuščata, ocenjevanje bo enako tako za gasilke kot gasilce.

Foto: Bojan Puhek

Izkušena sodnika Anže Šilar in Tomaž Klemenčič sta pravico delila že na več gasilskih tekmovanjih v Sloveniji in celo na mednarodnih gasilskih olimpijadah. Zdaj se že veselita novega izziva, oddaje Gasilci. Pred vsakim snemanjem pa se takole posvetujeta s tekmovalci in v primeru, da ima kdo kakršnokoli vprašanje o vaji, vse podrobno razložita.

Foto: Bojan Puhek

Gre res za raznolike vaje in potrebne so najrazličnejše veščine. Ni vse v hitrosti, čeprav štoparica teče in se meri čas, so ob napakah potem na vrsti tudi pribitki časa. Zato je treba vse izvesti hitro, a hkrati pravilno.

Foto: Bojan Puhek Gasilcev je veliko, pravi Klemenčič, a malo je tistih dobrih, ki so v operativi in jih lahko pošljemo na najrazličnejše intervencije. Za podmladek ga zato ne skrbi, saj imajo na voljo tudi več izobraževalnih centrov, potrebni pa sta volja in vztrajnost. Meni, da tekmovanja spodbujajo gasilstvo, teh je pa pri nas kar veliko. A naš veliki gasilski izziv izstopa.

Zmagovalno prostovoljno gasilsko društvo bo na koncu poleg častnega pokala prejelo tudi donacijo v višini 30 tisoč evrov. V oddaji bomo posebej poudarjali pomen preprečevalnih varnostnih ukrepov, poleg tega pa bo oddajo spremljala tudi dobrodelna nota. S pomočjo gledalcev bomo namreč zbirali tudi prispevke za Ustanovo za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja.

Gasilci – veliki gasilski izziv kmalu na Planetu.

