PGD Predoslje - ženske nismo tu za sendviče nosit!

Na Planetu boste jeseni lahko spremljali novo oddajo Gasilci, v kateri bomo predstavili novodobne heroje. Gasilci in gasilke se nam bodo predstavili na prav posebnem poligonu in z različnimi vajami prikazali, kaj zmorejo. Prostovoljna gasilska društva so pripravljena na nov izziv. Ste tudi vi?

PGD Predoslje sestavljajo:

Manca Šavs (18 let)

Anica Vodnik (28 let)

Petra Tornar (27 let)

Maja Marčun (24 let)

Špela Skubin (27 let)

Želite sendvič?

Ženske v gasilstvu še vedno doživljajo neprimerne komentarje. Včasih se je še vedno treba boriti za svoj delček pod soncem in spoštovanje, a predstavnica društva Anica Vodnik je vztrajna: ženske in moški smo enakovredni! Tudi v oddaji Gasilci so bile ženske še kako dobrodošle. Opogumili sta se dve društvi, ki bosta tudi na poligonu dokazali, kaj zmorejo.

Včasih je težko, a gremo naprej

Na velikem gasilskem izzivu jih čakajo različne igre, kot so hitri vzpon, labirint, veliki ognjeni poligon. Tako moški kot ženske nosijo na sebi težko gasilsko opremo (v popolni opravi težka okoli 30 kilogramov) in se poskušajo čim hitreje prebiti čez izziv. A kjer je hitrost, je tudi prostor za napake. To je pred leti na enem od gasilskih tekmovanj na svoji koži občutila tudi Špela Skubin, ko je padla z višine šestih metrov. Nauk: gasilci se vedno poberejo in gredo naprej. Ker zmorejo!

Na intervenciji postala polnoletna

Punce držijo skupaj v dobrem in slabem. Od poškodb do novih prijateljstev. Pred letom dni se jim je pridružila nova članica Maja Marčun. Vse so hvaležne in vesele, da se tako dobro razumejo, zato ne čudi niti malce nenavadna izjava, da je najlepše praznovati rojstni dan v njihovi družbi na intervenciji, kot se je zgodilo Manci. Bil je vetrolom, odstranjevali so posledice neurja, a za Manco je bil to poseben in lep rojstni dan. In za povrh vsega je bil to njen 18. rojstni dan.

Oddajo Gasilci boste lahko kmalu spremljali na Planetu.

