PGD Leskovec - ženske so dokaz o haloški trmi

PGD Leskovec - ženske, tekmovalno ekipo sestavljajo:

Barbara Belšak (28 let),

Petra Zemljič (22 let),

Urška Franc (22 let),

Katja Stoklas (24 let),

Tatjana Mužerlin (41 let).

Foto: Bojan Puhek

Vsi smo gasilci

"Cela družina živi za gasilstvo," se začne naš pogovor z 41-letno Tatjano Mužerlin, ki je gasilka več kot 30 let. Oba z možem, kot tudi osem- in desetletni sin, vsi so gasilci. "Že dedek je bil ustanovitelj, oče pa je bil 30 let tudi predsednik društva," je ponosna Tatjana. Še vedno pa se dobro spominja svojih začetkov v gasilstvu in svoje prve intervencije.

Gasilski "boj"

Vedno se potrudijo po najboljših močeh, njihov cilj pa je vedno pomagati. A so predstavnice nežnejšega spola znane tudi po svoji trmi. In to haloški, kot pravijo doma, saj prihajajo iz okolice Ptuja, torej z območja Haloz. Tam vsako leto organizirajo domač gasilski "boj", v katerem sodelujejo tudi naše tekmovalke. Urška Franc je lanskoletni "boj" delila na Instagramu. Podobne vaje pa jih čakajo tudi v oddaji Gasilci.

Haloška trma

Med komentarji ob objavi posnetka s tekmovanja so dekleta požela pohvale in tudi zanimiv komentar: "Haložani očitno res ne vemo, kaj je težko." Kar jim bo v oddaji še kako prišlo prav.

Urška Franc in Barbara Belšak tekmujeta v domači različici svetovno znanega Fire Combata. Tako Barbara kot njen brat, ki zastopa PGD Leskovec - moški, tekmujeta v oddaji Gasilci. A pravi, da tekmovalnosti med njima ni, saj so moški in ženske enakovredni partnerji.

Oddajo Gasilci boste lahko spremljali na Planetu to jesen.

