PGD Leskovec - znanje s tekmovanj bo prišlo prav tudi v oddaji

PGD Leskovec sestavljajo:

Davorin Potočnik (28 let)

Janez Belšak (22 let)

Peter Jagarinec (38 let)

Boštjan Fošnarič (29 let)

David Fošnarič (18 let)

Foto: Bojan Puhek Upamo si trditi, da imamo najzahtevnejši teren v Halozah. Haloze pa so tako ali tako že povsod zelo zahtevne, strnejo na kratko v društvu v svoji predstavitvi. Operativna enota pokriva 12 vasi, po potrebi pa pomagamo, kjerkoli je pomoč potrebna. Posredovali so na vseh večjih državnih intervencijah, kot so: Kras 2006, poplave Železniki, toča Ptuj in toča Črnomelj. Sodelujejo tudi na mednarodnem tekmovanju Firefighter Challenge.

Vaje so podobne

Največ izkušenj s tekmovanji, in sicer 10 let, na enem od najbolj napornih tekmovanj za gasilce Fire Combatu ima zagotovo Davorin Potočnik, ki mu tudi naš poligon med snemanjem ni bil prevelika neznanka, saj so, kot pravi, vaje podobne.

200 metrov v prepad

Gasilske intervencije nimajo vedno srečnega konca, a to je zgodba o dvodnevnem reševanju, ki se je končala le z manjšo poškodbo. Društvo namreč še ni pozabilo letošnjega reševanja krave Šeke, ki je, čeprav je bila privezana na hribu, zgrmela v prepad. In tu se je videlo, s kakšnim težavnim terenom imajo opravka.

Foto: PGD Leskovec

Dobro se dvodnevnega reševanja spomni tudi predsednik PGD Leskovec Peter Jagarinec.

Na tej intervenciji sta bila prisotna tudi brata Fosnarič, ki si tako na terenu kot doma krijeta hrbet. Ob vsem gasilskem delu pa tudi priznavata, da mamo še vedno skrbi za njiju, ko zaslišijo pozivnik. Fantje so prostovoljni gasilci, kar pomeni, da so zaposleni, prav pri tej intervenciji pa je prišlo prav tudi znanje Janeza Belšaka, ki se ukvarja s kmetijstvom in ve, kako se stvari streže. Konec dober, vse dobro!

