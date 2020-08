John Malkovich kot Poirot v Umorih po abecedi

Miniserija Agatha Christie: umori po abecedi (The ABC Murders) je zelo sveža ekranizacija istoimenskega dela Agathe Christie, v kateri je vlogo detektiva Poirota, ki je tokrat upokojen, prevzel dvakratni nominiranec za oskarja John Malkovich.

Igrajo tudi Rupert Grint, ki se ga spomnimo iz filmov o Harryju Potterju, priznana britanska igralka Tara Fitzgerald, ki smo jo videli tudi v Igri prestolov, in nominiranka za bafto Shirley Henderson (Trainspotting, trije filmi o Bridget Jones, Okja).

Umori po abecedi nas bodo popeljali v leto 1933, ko se morilec s pomočjo železniške mreže klati po Veliki Britaniji. Zelo metodičen je in na vsakem kraju zločina pusti svoj znak. Poirot, ki se je znašel v nemilosti Scotland Yarda, se zaplete v spopad s krutim tekmecem ter s tem na kocko postavi svojo avtoriteto in integriteto …

Kritiki so novo miniserijo po delu Agathe Christie pohvalili, še posebno dober vtis je pustil vedno izvrstni John Malkovich, pa čeprav so bili številni skeptični, ko so slišali, da bo prav on novi Poirot. Umori po abecedi se knjižne predloge ne držijo povsem zvesto in predstavijo tudi novo ozadje slavnega detektiva.

Miniserijo v štirih delih bomo lahko na Planetu spremljali od torka, 25. avgusta, do petka, 28. avgusta, ob 20. uri.

