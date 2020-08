To je legendarni igralec povedal o svoji zamenjavi v vlogi Poirota

Na Planetu bomo nocoj in vse do petka v štirih zaporednih večerih lahko spremljali povsem svežo detektivsko miniserijo po predlogi Agathe Christie Umori po abecedi. Tokrat je vlogo znamenitega belgijskega detektiva Hercula Poirota, ki je v preteklosti pripadala angleškemu igralcu Davidu Suchetu, prevzel filmski zvezdnik John Malkovich. In kaj je 73- letni igralec povedal o svoji zamenjavi na mestu glavnega igralca?

Na kaj najprej pomislite, ko slišite detektiv Hercule Poirot? Verjetno na igralca Davida Sucheta, ki je izvrstno odigral to vlogo v seriji detektivskih zgodb, ki jih je ustvarila Agathe Christie. Angleški igralec je v vlogi najboljšega belgijskega detektiva, ki ga je odlikoval odličen um in prav posebne brčice, nastopal kar 24 let in se pojavil v kar 70 epizodah te televizijske serije.

Potem ko je nastopil v čisto vseh za televizijo prirejenih romanih in kratkih zgodbah Agathe Christie z belgijskim detektivom v glavni vlogi, je igralec leta 2013 ta lik upokojil.

Hercule Poirot pa se je pred kratkim spet vrnil na televizijske zaslone, a je glavno vlogo v novi miniseriji z naslovom Umori po abecedi tokrat prevzel filmski zvezdnik in dvakratni nominiranec za oskarja John Malkovich.

John Malkovich kot Hercule Poirot v miniseriji Umori po abecedi, ki jo boste lahko spremljali na Planetu.

Ko je David Suchet nedavno nastopil v eni izmed britanskih pogovornih oddaj, se ni mogel izogniti vprašanju, kaj si misli o Johnu Malkovichu v tej vlogi.

"Vedel sem, da me boste to vprašali," je bil njegov prvi odziv, nato pa je razložil, da nove serije namenoma ni želel gledati.

"Razlog je v tem, da mi zdaj ni treba podati svojega mnenja. Ne bi bilo prav, da bi zdaj sedel tukaj in sodil delo drugih igralcev. Verjamem pa, da morajo liki iti naprej in se razvijati, to je umetnost. Vseeno pa serije nisem gledal, zato zdaj nimam mnenja in to je tudi najbolje."

Kasneje sta ga voditelja vprašala, ali bi se rad še kdaj pojavil v vlogi Hercula Poirota. "Film bi posnel, televizijske serije pa ne bi več delal. Film bi pa z veseljem posnel," je dejal igralec.

John Malkovich je skoraj zavrnil vlogo

John Malkovich je v enem od intervjujev razkril, da so mu njegovi agenti na začetku svetovali, naj vlogo legendarnega belgijskega detektiva zavrne. "Dobil sem scenarij – upam, da mi ne bodo zamerili, če povem –, toda agencija, ki me zastopa, mi ga je poslala in priporočili so mi, naj vloge ne sprejmem," je bil iskren Malkovich. Scenarij je kljub temu prebral in bil mu je tako všeč, da je vlogo z veseljem sprejel.

Režiser Alex Gabassi pa je tudi želel, da bi bil novi Poirot drugačen od Poirota, kot ga ljudje poznajo. To je bil razlog, da se je znebil prepoznavnega Poirotovega naglasa, spremenil pa je tudi njegov zunanji videz. Zato Malkovich v tej vlogi nima znamenitih Poirotovih brčic.

Kako se je John Malkovich odrezal v vlogi detektiva Hercula Poirota, lahko preverite že nocoj ob 20. uri na Planetu. Miniserijo v štirih delih boste lahko na Planetu spremljali vsak večer do petka, 28. avgusta.

