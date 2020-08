To je razlog, da je legendarni Poirot ostal brez prepoznavnih brčic in naglasa

Danes in jutri bosta na Planetu na sporedu še zadnja dva dela napete detektivske miniserije po predlogi Agathe Christie Umori po abecedi. Glavni junak je pretkani belgijski detektiv Hercule Poirot, ki ga je tokrat upodobil filmski zvezdnik John Malkovich. Nekateri gledalci so že opazili, da Malkovich ne uporablja za omenjenega detektiva prepoznavnega belgijskega naglasa, nima pa niti značilnih brčic.

Štiriinšestdesetletni igralec, ki v najnovejši miniseriji igra Poirota, namesto brčic nosi tako imenovano kozjo brado, kar pa ni bila čisto njegova izbira.

"Pogovarjal sem se z režiserjem, medtem ko sem snemal neki drug film in dejal mi je, da želi, da sem videti tako, kot sem bil videti takrat. Vedno so sicer brčice igrale pomembno vlogo v teh priredbah zgodb s Poirotem, tokrat pa ni tako in meni se to zdi v redu."

John Malkovich kot Hercule Poirot v miniseriji Umori po abecedi Foto: IMDb

Je pa lik v najnovejši priredbi doživel še eno drastično spremembo. Ustvarjalci so se odločili, da bo namesto z belgijskim govoril kar z angleškim naglasom, čeprav so se zavedali, da nekaterim ljubiteljem pretkanega belgijskega detektiva to morda ne bo všeč.

"V naši različici je Poirot v Angliji živel že dvajset let in si zelo dolgo prizadeval, da ne bi izstopal kot tujec, zato se trudi govoriti angleško kot Anglež."

Preden so v novo priredbo zgodbe Umori po abecedi lahko umestili vse te spremembe, je bilo potrebnega tudi nekaj prepričevanja lastnikov pravic del Agathe Christie, saj so ti imeli nekaj pomislekov, kako bodo vse skupaj sprejeli gledalci.

Zadnja dva dela napete detektivske miniserije Umori po abecedi z Johnom Malkovichem v vlogi Hercula Poirota si lahko ogledate danes in jutri ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.