Neverjetno: ko se zdi, da gravitacija ne obstaja #video

Od ponedeljka do petka popoldne lahko na programu Planet 2 spremljate priljubljeno tekmovalno oddajo Ameriški nindža, v kateri se vrhunski športniki na spektakularnih prizoriščih med seboj merijo na zelo zahtevnih poligonih, kjer do izraza pridejo moč, vzdržljivost in akrobatske sposobnosti.