Dramatičen razplet v kvizu Piramida sreče #video

Edi Urankar in Ursula Škorjanc sta se morala ob koncu oddaje zadovoljiti z 9.820 evri, čeprav sta v Piramidi sreče pred zadnjo odločitvijo, ki jo je moral sprejeti Edi, na svojem računu imela že 28.020 evrov.

Edi in Ursula sta kviz začela zelo dobro in v prvem delu izločila nasprotni par, mamo in sina Tanjo in Domna Janžiča. Tudi v drugem delu sta pokazala veliko znanja, imela pa sta tudi nekaj precej sreče, saj so krogle pogosto padale v predale z visokimi zneski. Pred tretjim delom kviza, v katerem se par loči in eden odgovarja na vprašanja, drugi pa izbira, s katerih mest naj padajo krogle, sta tako imela na računu že 5.070 evrov. Edi je na naslednja štiri vprašanja odgovoril pravilno in njun znesek se je ob pomoči sreče pri padanju krogel ob koncu tega dela igre zvišal na 14.010 evrov.

Nato je bila na vrsti še odločilna krogla, po kateri se priigrani znesek lahko podvoji, ostane enak ali pa pade na nič evrov. Tudi pri tem je imel par veliko sreče, saj je krogla padla v predal s podvojenim zneskom 28.020 evrov.

Temu je sledila samo še dramatična končnica, v kateri se je moral Edi, ki v izolirani sobi ni vedel, ali so bili njegovi odgovori v zadnji igri pravilni ali ne in kakšen je bil njun končni znesek, odločiti, ali sprejme ponudbo Piramide sreče ali pa jo zavrne in vzame denar, ki sta ga priigrala z Ursulo.

Edi se je odločil sprejeti ponudbo Piramide sreče z zneskom 9.820 evrov, nato pa je sledil šok, ko je spoznal, da bi jima drugačna odločitev prinesla kar 28.020 evrov.

"Vedel sem, da sem s seboj v izolacijo vzel približno pet tisoč evrov, ampak res nisem pričakoval, da bodo Urši krogle tako dobro letele na pravo mesto. Vseeno me je pri odločitvi begala zadnja usodna krogla. Razmišljal sem: kaj pa, če je padla v predal z nič evri," je svojo zadnjo odločitev obrazložil Edi, Ursula pa je dodala: "Vseeno se mi zdi, da sva imela veliko sreče, konec pa je bil tak, kot je moral biti. Edi se je prav odločil, navsezadnje bi lahko ostala tudi brez vsega."

Edi ni mogel verjeti svojim očem, ko je zagledal znesek, ki se jima je izmuznil iz rok.

In kako bosta porabila priigrani dobitek? "Za zdaj še nisva razmišljala o tem, zagotovo pa ga bova pametno porabila," je razkrila Ursula, Edi pa se je pošalil: "Peljal bi jo na pico in pivo nekam na teraso, a kaj, ko je vse zaprto. Sicer pa se vsak dan vedno pojavijo kakšni nepredvidljivi stroški, zato bo vsekakor prišlo prav."

Kviz Piramida sreče, ki ga vodi Jonas Žnidaršič, je na sporedu vsako nedeljo ob 19.45 na Planetu.

