Jonas Žnidaršič jih ne prenaša dobro #video

Jonas Žnidaršič, voditelj kviza Piramida sreče, odkrito priznava: pa saj me poznate že vrsto leto in veste, da porazov pa res ne prenašam. Ko se na snemanju kaj zalomi, Jonas to odkrito pokaže. Ni mu všeč, če ne gre vse po načrtu. Še dobro, da je tokrat v vlogi voditelja, ne tekmovalca. Ti bodo morali včasih priznati tudi poraz. Kroglice bodo namreč njihove zneske višale ali pa znižale. Tako bomo priča tako krikom veselja kot jeze.

V prvem krogu kviza bosta morala tekmovalca izbrati temo in nato odgovoriti na vprašanje na to temo. Po vsakem vprašanju bo imel par kratek čas za razmislek, nato pa se bo z vrha piramide začela valiti krogla, ki bo na dnu padla v prekate z različnimi vrednostmi. Če bo odgovor pravilen, bosta tekmovalca nagrado iz prekata, v katerega bo padla žoga, tudi dobila, če bo odgovor napačen, pa bo znesek odštet od dotedanjega dobitka. Na koncu bo zmago slavil par, ki bo s skupnim znanjem, zaupanjem in tudi nekaj sreče zbral največ denarja.

A Jonas Žnidaršič je kljub vsemu realen. Pravi, da je treba napake, če se že zgodijo, pospremiti s šalo. Tudi med snemanji je prav Jonas skrbel za smeh, saj vešč kamere in kvizov lahko poskrbi za manj treme med tekmovalci.

Kviz Piramida sreče vsako nedeljo ob 19.45 na Planetu. Ne zamudite!

