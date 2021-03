S kvizom Piramida sreče se vrača Jonas!

Na Planet že naslednjo nedeljo, 4. aprila, prihaja najvišji kviz v Sloveniji Piramida sreče! Razburljivi kviz bo vodil prekaljeni voditelj Jonas Žnidaršič, ki bo s svojo pronicljivostjo in humorjem skozi igro spremljal dva para, ki se poznata dovolj dobro, da si res zaupata. Za zmago v kvizu poleg sreče namreč štejejo znanje, pogum in zaupanje dveh soigralcev.

Že naslednjo nedeljo, 4. aprila, bomo na Planetu prvič stiskali pesti za dva para, ki se bosta v družbi voditelja Jonasa Žnidaršiča spopadla z najvišjim kvizom v Sloveniji. Piramida sreče je popolna novost na slovenskih televizijah, v kvizu pa bo poleg znanja in poguma štelo tudi zaupanje. Poznati soigralca dovolj dobro, da nanj staviš vse, tudi usodo dobitka v kvizu, je svojevrsten izziv, med samo igro pa ne bodo na preizkušnji le znanje in živci, ampak tudi odnos s soigralcem oz. soigralko.

V prvem krogu kviza bosta morala tekmovalca izbrati temo in nato odgovoriti na z njo povezana vprašanja. Po vsakem vprašanju ima par kratek čas za razmislek, nato pa se z vrha piramide začne valiti krogla, ki na dnu pade v prekat z različnimi vrednostmi. Če je odgovor pravilen, bosta tekmovalca nagrado iz prekata, v katerega je padla žoga, tudi dobila, če pa je odgovor napačen, bo znesek odštet od do takrat prisluženega dobitka. Na koncu bo zmago slavil par, ki bo s skupnim znanjem, zaupanjem in tudi nekaj sreče zbral največ denarja.

"Res je, odvisno bo od znanja, ampak tudi od sreče – tako kot v življenju," pravi Jonas. "Obljubim, da se bomo vsi skupaj kot ekipa zelo potrudili," dodaja in čeprav s svojimi izkušnjami ve, kaj zahteva vodenje takšnega kviza, vseeno nestrpno pričakuje premiero, ko bodo vidni sadovi dela: "Ravno tu je užitek, tu je vznemirjenje."

Prijave so odprte!

Prijave za najvišji kviz v Sloveniji so odprte, dobrodošli pa so vsi pari, dolgoletni sodelavci, prijatelji ali sorodniki, ki menijo, da se poznajo dovolj dobro in so dovolj povezani za izziv v Piramidi sreče. Prijave zbiramo prek prijavnega obrazca na naši spletni strani in prek e-naslova prijava@planet-tv.si.

Piramida sreče bo prvič na Planetu v nedeljo, 4. aprila, ob 19.45!

