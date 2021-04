Z morja vedno prinese stekleničko morske vode, ki jo uporabi za ... #video

Ljubitelj mačk, glasbena enciklopedija oziroma, kot so ga poimenovali v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, Mimipedia. Predvsem pa novinar in fotograf. Vse to je Mimi Inhof, ki je povsem nepričakovano v šovu spoznal prave prijatelje. V Budimpešto si je na snemanje iz svoje bogate zbirke vzel glasbeno čtivo za prebiranje med snemanji. Obenem pa priznal, da je bilo tako zabavno, da knjig na koncu še odprl ni. A to ni edino, kar nam je zaupal. Veliko da tudi na svoj videz, predvsem pričesko, zato si pomaga tudi z morsko vodo.

