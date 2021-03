Milan Gačanovič Gacho o poroki leta: "Tega Slovenija še ni videla" #video #foto

Vsi ga poznamo kot velikega profesionalca, predvsem oblikovalca. A Milan Gačanovič Gacho je še veliko več. Izkazal se je že kot oblikovalec čevljev, pokrival, pohištva, oblačil za nosečnice in modnih dodatkov ter kot stilist in filmar, a tudi kot umetnik ličenja. Zadnji mesec dni pa smo nedelje preživljali tudi v njegovi družbi v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko. Tam je bil v vlogi tekmovalca in vodja skupine Legende. In prav tam je spoznal sotekmovalca Miho Hercoga, ki ga je ravno v oddaji prosil za oblikovanje poročne obleke. "Imava že vizijo," nam je med drugim v intervjuju zaupal Gacho.

Ker je treba narediti pravo malo raziskavo, kot pravi oblikovalec, še preden se loti oblikovanja katerekoli obleke, je tudi pri Mihi tako. Lokacijo so si že ogledali, kaj več pa Gacho ni smel izdati.

Tisti, ki smo spremljali njegove oprave med oddajo, vemo, da je vsak njegov izdelek nekaj posebnega, edinstvenega. Na primer zelena obleka, ki jo je nosil tudi v finalu, je vsebovala črno čipko, staro skoraj 100 let.

