Neroden padec v šovu: voditelj je komaj zadrževal smeh #video

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko se je včeraj z razkritjem zadnjih treh mask zaključil. V šovu smo bili priča mnogim izjemnim odrskim nastopom, čeprav so bile ogromne maske za vse nastopajoče vse prej kot lahek zalogaj. Včasih tudi ni šlo vse povsem po načrtu in po enem od padcev je voditelj Klemen Slakonja le s težavo zadrževal smeh.

"Nastopajočim res ni bilo lahko in skušal sem jim biti v oporo, kolikor sem le lahko," je o zahtevnosti mask, v katerih so nastopali znani Slovenci in Slovenke, povedal voditelj oddaje Klemen Slakonja.

Kljub temu da so se nastopajoči pod ogromno masko že težko premikali, so morali na odru odplesati tudi precej zahtevno koreografijo. In ker izpod maske niso skoraj nič videli, jih je preko slušalke vodili koreograf, pri gibanju po odru pa so jim pomagali tudi plesalci. Pod masko je bilo zaradi številnih reflektorjev tudi izjemno vroče, zato je bilo za vsak nastop prelitega veliko znoja.

In čeprav je večina kljub vsem naštetim težavam z nastopom opravila več kot odlično, v nekaj primerih vseeno ni šlo čisto vse po načrtu.

Igralka Alenka Tetičkovič, ki je nastopila v zaključni oddaji kot maska presenečenja, je namreč takoj po svojem nastopu potrebovala kar nekaj časa, da je prišla do zraka, nekoliko bolj komična pa je bila situacija, ko je igralec Matjaž Javšnik v maski babuške zaradi visokih pet na poti z odra nerodno padel. Voditelj Klemen Slakonja mu je sicer hitro priskočil na pomoč, a ob tem komaj zadrževal smeh. Več v zgornjem videu.

Z zaključno oddajo šova Kdo si ti? Zvezde pod masko pa še ni konec nedeljske zabave na Planetu – že v nedeljo, 4. aprila, bo ob 19.45 prvič na sporedu povsem nov kviz Piramida sreče. Najvišji kviz v Sloveniji bo vodil eden in edini Jonas Žnidaršič.

