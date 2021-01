Odtenki modre z Jennifer Lopez

Od ponedeljka do srede ob 20.45 bomo lahko odslej uživali ob izvrstni kriminalni zgodbi serije Odtenki modre (Shades of Blue) z Jennifer Lopez in Rayjem Liotto v glavnih vlogah.

Večkratna nominiranka za zlati globus Jennifer Lopez igra newyorško detektivko in mater samohranilko Harlee Santos, ki se je znašla v tesno povezani enoti pokvarjenih policajev pod vodstvom enigmatičnega Matta Wozniaka (Ray Liotta). Ker je v finančnih težavah, Harlee sprejema podkupnine, da bi nadarjeni hčerki ponudila boljše življenje. A ko ji past nastavi protikorupcijska enota urada FBI, se je prisiljena odločiti med zvestobo svojim službenim bratom ali boljšo prihodnostjo za svojo družino.

Kriminalna serija je bila nagrajena z nagrado občinstva people's choice, kritike pa je navdušila predvsem igra Jennifer Lopez, ki se po številnih uspešnih romantičnih komedijah znova predstavlja v drami, v kateri je prevzela tudi vlogo izvršne producentke. Pohval je bil deležen tudi nagrajenec z emmyjem Ray Liotta (Dobri fantje), gledalci pa bodo v seriji prepoznali tudi Dreo de Matteo (Sinovi anarhije, Sopranovi).

Odtenki modre bodo prvič na sporedu v ponedeljek, 25. januarja, ob 20.45. Na Planetu bomo napeto zgodbo spremljali od ponedeljka do srede ob isti uri.

Odtenki modre bodo na Planetu od ponedeljka do srede ob 20.45, v četrtek in petek pa bodo ob isti uri na sporedu priljubljeni



Od ponedeljka do srede ob 19.45 sicer pred male zaslone še naprej vabi kviz Milijonar z voditeljem Juretom Godlerjem, ob četrtkih in petkih ob 19.45 pa je z nami odlična italijanska serija bodo na Planetu od ponedeljka do srede ob 20.45, v četrtek in petek pa bodo ob isti uri na sporedu priljubljeni Umori na podeželju . Turška nadaljevanka Kruto mesto bo odslej na Planetu od ponedeljka do petka ob 18.45.Od ponedeljka do srede ob 19.45 sicer pred male zaslone še naprej vabi kvizz voditeljem Juretom Godlerjem, ob četrtkih in petkih ob 19.45 pa je z nami odlična italijanska serija Doc – v dobrih rokah , ki je posneta po resničnih dogodkih in je navdušila tudi Američane.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.