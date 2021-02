Zvezdnica o Jennifer Lopez: Ona je moj idol

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka do srede na Planetu lahko spremljate odlično kriminalno serijo Odtenki modre z Jennifer Lopez in Rayem Liotto v glavnih vlogah. V seriji igra tudi Drea de Matteo, ki je v času snemanja serije z Jennifer Lopez priznala, da je bila nad igralko in pevko tako navdušena, da jo je imela celo za svoj vzor.

Igralko Dreo de Matteo večina pozna po vlogi Adriane v kultni seriji Sopranovi, ki ji je prinesla tudi prestižno nagrado emmy. Drea se je kasneje preizkusila v različnih serijah in filmih. Med drugim je zaigrala z Mattom LeBlancom v humoristični seriji Joey in kriminalni seriji Sinovi anarhije.

V seriji Odtenkih modre, ki jo lahko trenutno spremljamo na Plantu, je moči združila z zvezdnikoma Jennifer Lopez in Rayem Liotto, kjer je odigrala vlogo policistke Tess v enoti pokvarjenih policajev.

Jennifer Lopez in Drea de Matteo v seriji Odtenki modre. Foto: IMDb

"Najljubše pri tej seriji mi je bilo, da sem lahko prišla nazaj v New York. Nič ni lepšega, kot delati v svojem domačem kraju. Tudi s soigralci smo se zelo dobro ujeli in vsak dan smo se izjemno zabavali," je povedala igralka, ki jo je najbolj navdušila ravno Jennifer Lopez, ki je odlično odigrala vlogo, v kateri je gledalci do tedaj niso bili najbolj vajeni. Obenem pa je opravljala še vlogo producentke.

"Vedela sem, da je Jennifer polna energije in da ji bo težko slediti, ampak niti sanjalo se mi ni, kako trdo v resnici dela. Najbolj zanimivo je, da vse to počne z neverjetno lahkoto in prefinjenostjo. Hkrati pa sodeluje še pri petih drugih projektih. Sama sem recimo imela več kot dovolj dela že s svojo vlogo," je povedala igralka.

"Ko se kdaj počutim utrujeno in si želim vzeti odmor, začnem razmišljati, kaj bi storila Jennifer. Ona je v bistvu postala moja vzornica. Morda bom tudi sama začela plesati v Vegasu," se je pošalila Drea, ki kljub 49 letom podobno kot njena dve leti starejša soigralka še vedno navdušuje tudi s svojo izklesano postavo.

