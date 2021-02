Zvezdnik po poljubu s soigralcem: Če si neobrit, boli!

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 20.45 spremljate kriminalno serijo Odtenki modre, v kateri blestita Jennifer Lopez in Ray Liotta. Zvezdnik, ki ga večina pozna po vlogi v kultni uspešnici Dobri fantje (Goodfellas), je bil nad svojim likom tej v seriji izjemno navdušen in ga je celo opisal kot enega od najljubših v svoji karieri, razkril pa je tudi, kaj je spoznal, ko je v enem od prizorov moral poljubiti soigralca.

Preden je Ray Liotta sprejel vlogo v kriminalni seriji Odtenki modre, je imel kar nekaj pomislekov, predvsem ga je skrbelo, da bo šlo le za šov Jennifer Lopez. Pozneje se je izkazalo, da sta ga navdušila tako soigralka kot tudi lik, ki ga je igral. Sam je imel tudi kar nekaj besede pri scenariju in razvijanju lika Matta Wozniaka, vodje enote pokvarjenih policajev, ki ga je igral.

Med snemanjem serije sta zvezdnika postala prava prijatelja:

Zvezdnik je bil zato precej razočaran, ko so snemanje serije končali po treh sezonah. Kljub priljubljenosti kriminalne drame med gledalci, za kar so Odtenki modre prejeli tudi nagrado, se je Jennifer Lopez odločila dati prednost nekaterim drugim projektom.

"Ta lik mi je bil zelo všeč in serijo bi z veseljem snemal še nekaj let. Od vseh likov, ki sem jih kdaj igral, mi je ravno ta verjetno najljubši. Name je imel največji vpliv in se je celo dotaknil moje duše," je dejal Liotta in dodal, da se je v seriji znašel pred povsem novim izzivom tudi v tem pogledu, saj nikoli prej v svoji dolgoletni karieri ni igral biseksualnega lika.

"Največji izziv je bil poljub, ker sem heteroseksualec, zato je bilo zame malce nenavadno poljubiti moškega. Najpomembnejše, kar sem se pri tem naučil, pa je, da bom, ko bom naslednjič poljubil kakšno dekle, vsekakor sveže obrit, ker to sicer lahko zelo boli," se je pošalil igralec, ki ga najpogosteje vidimo v vlogah negativcev, ki jim nasilje in brutalnost nista tuja. Tako je tudi v tej seriji.

"Sem proti nasilju in v življenju se sploh še nisem z nikomer stepel. Ampak prav zato mi je snemanje takšnih likov tako zabavno, saj lahko počnem nekaj, česar v resnici sploh še nisem."

Raya Liotto lahko v kriminalni seriji Odtenki modre (Shades Of Blue) spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu. Kmalu pa na Planet prihaja šov vseh šovov Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki ga bo vodil Klemen Slakonja.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.