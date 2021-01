Igralec pred leti posnel vroči koledar: bi ga prepoznali? #video

Ob četrtkih in petkih ob 19.45 na Planetu lahko spremljate priljubljeno italijansko zdravniško serijo Doc - v dobrih rokah, v kateri v glavni vlogi blesti igralec Luca Argentero. Pred izjemno igralsko kariero je italijanski zvezdnik najprej delal kot model in takrat je nastal tudi vroči njegov vroči koledar.

42-letni Torinčan je svojo pot v medijskem svetu začel v resničnostnem šovu Big Brother, kamor ga je prijavila sestrična. V šovu je močno opozoril, še posebej zato, ker se je strastno zapeletel s sedem let starejšo sotekmovalko. Zaradi privlačnega videza je začel dobivati številne ponudbe in pot ga je vodila v svet modelinga in takrat je nastal tudi njegov vroči koledar. Ogledate si ga lahko v videu spodaj.

Čeprav je bil od igralec od nekdaj navduševal s svojim videzom, pa so številne oboževalke prepričane, da mu leta zelo dobro denejo in da je zdaj, ko je postal nekoliko šarmantnejši, videti bolje kot kadarkoli prej.

S tem se med drugim strinja tudi njegova 30-letna izbranka igralka in model Cristina Marino, s katero sta pred kratkim prvič postala starša. "Starejši kot je, boljši je. Zdaj je lepši kot je bil v mladosti," je svoje mnenje v pogovoru na družbenem omrežju s sledilci razkrila Cristina.

Za svojo igralsko kariero ima posebno željo

Luca Argnetero sicer velja za enega najbolj priljubljenih in iskanih italijanskih igralcev, tudi po zaslugi serije Doc - v dobrih rokah, ki podira vse rekorde gledanosti v Italiji.

Nastopil je že v številnih filmih, med drugim tudi v hollywoodski uspešnici Jej, moli, ljubi, kjer je zaigral ob Julii Roberts, ki jo boste to soboto ob 19.45 na Planetu videli tudi v kultni romantični komediji Čedno dekle. Vseeno pa obstaja nekaj, kar si v svojo karieri še posebej močno želi posneti.

"Če pogledam nazaj, lahko rečem, da sem bil v komediji, drami, igral sem superjunaka, posnel sem umetniški dokumentarec. Ampak če to primerjam s tem, kar rad gledam kot gledalec, manjka ena pomembna stvar. Nekaj, kar je pomemben del italijanske filmske preteklosti. To so westerni, za katere mislim, da bi jih bilo dobro obuditi in sam ne bi imel nič proti, če bi pri tem lahko sodeloval," je razkril igralec.

