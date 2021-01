Igralec razkril: Ne bi bil zdravnik, tudi če bi me mučili

Ob četrtkih in petkih ob 19.45 lahko na Planetu spremljate odlično italijansko zdravniško serijo Doc - v dobrih rokah, pri kateri so ustvarjalci navdih črpali iz resnične zgodbe zdravnika, ki je po prometni nesreči izgubil spomin. V glavni vlogi navdušuje priljubljeni italijanski igralec Luca Argentero, ki pa je priznal, da v resničnem življenju nikoli ne bi oblekel zdravniške halje.

Tudi priljubljena serija Doc - v dobrih rokah, ki v Italiji ruši rekorde gledanosti in je navdušila tudi gledalce drugod po svetu (Američani so se že odločili, da bodo posneli svojo različico te serije), je bila zaradi pandemije covid-19 prisiljena k nekaterim ukrepom. Snemanje novih delov so spomladi morali za nekaj časa celo prekiniti.

Vrnitev na snemalno prizorišče je igralca Luco Argentera neizmerno razveselila. "Mislim, da lahko v imenu vseh kolegov rečem, da se je bilo čudovito vrniti na delo. Dalo nam je spet neki občutek normalnosti, pa čeprav stvari niso potekale čisto tako kot pred tem. Hkrati nas je spremljalo navdušenje nad nepričakovano izjemno uspešnostjo serije. Komaj smo čakali, da gledalcem predstavimo nadaljevanje zgodbe o zdravniku Andrei Fantiju."

Igrati zdravnika v teh časih je bil poseben izziv

Igralec je priznal, da igranje zdravnika v teh občutljivih mesecih ni bilo lahko. "Na začetku me je zelo skrbelo, kako bom predstavil poklic zdravnika, saj tukaj ni veliko prostora za improvizacijo ali napake. Čutil sem veliko odgovornost v povezavi s tem, kaj si bodo mislili pravi zdravniki, ko si bodo ogledali serijo."

Prav zaradi tega so bili ustvarjalci serije pozorni na vsako podrobnost. "Za zdaj nihče od nas ni bil deležen kritik. Odzivi zdravnikov in medicinskih sester so dobri in pravijo nam, da zelo dobro zastopamo njihov poklic," je povedal igralec, ki goji izredno spoštovanje do vseh, ki delajo v zdravstvu, vseeno pa se sam nikoli ne bi odločil za ta poklic.

"Z mojim likom si ne bi mogla biti bolj različna. On je zelo brezkompromisen, sam pa prihajam iz Torina in stvari raje rešujem diplomatsko. Sam tudi nikoli ne bi mogel biti zdravnik. Tega ne bi počel, tudi če bi me v to silili z mučenjem," se je pošalil italijanski zvezdnik, ki smo ga lahko videli tudi v hollywoodski uspešnici Jej, moli, ljubi, kjer je zaigral ob Julii Roberts.

Zdravniško serijo Doc - v dobrih rokah lahko na Planetu spremljate ob četrtkih in petkih ob 19.45.

