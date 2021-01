Voditelj pevskega šova v maskah je Klemen Slakonja!

Klemen Slakonja, mojster preobrazb, odličen pevec in izkušen voditelj, bo na Planetu vodil najbolj zabavni šov letošnje pomladi – Kdo si ti? Zvezde pod masko. Kdo se skriva pod masko, bosta skupaj z gledalci ugibali dve nič manj zvezdniški ekipi, ki ju sestavljajo Saša Lendero, Miha Hercog, Milan Gačanovič – Gacho, Jasna Kuljaj, Mimi Inhof in Zvezdana Mlakar. Zvezdniška ekipa, ki bo pravilno uganila največ zamaskiranih nastopajočih, bo osvojila denarno nagrado in jo namenila v dobrodelne namene po lastni izbiri.

"Ko sem prvič videl koncept oddaje in spoznal, da nastopajo maske, se mi je to sprva zdelo zelo absurdno. Bilo je celo tako absurdno, da mi je postalo všeč," je povedal Klemen Slakonja, ki komaj čaka začetek nenavadnega šova. "Za nami je namreč leto, ko smo vsi nosili maske. Celo leto je bil pust in zakaj ne bi v novo leto vstopili pustno naravnani? Nastopajoči v oddaji bodo nosili zelo konkretne maske, ki jih je težko že nositi, kaj šele v njih nastopati. Obeta se nam zelo zanimiva oddaja," obljublja voditelj.

Tudi pred zvezdniškima ekipama pod odrom bo težka naloga, saj bosta med seboj tekmovali, katera bo pravilno uganila več zamaskiranih nastopajočih. Nastopi mask bodo zabavni in nas bodo pogosto nasmejali, vsaka pa bo zapela pesem, ki bo ustrezala njenemu liku. Da bi ju ekipi lažje prepoznali, bodo zvezde pod maskami predstavile tudi eno svojih sposobnosti ali značilnost, po kateri so prepoznavne v Sloveniji.

"Slovensko medijsko sceno kar dobro poznam, zato mislim, da bom hitro ugotovila, kdo se skriva pod masko," pravi Jasna Kuljaj, ki meni, da sta najbolj zgovorni oblika telesa in barva glasu. Milan Gačanovič bo medtem poleg glasu najbolj pozoren na gib: "Po gibu hitro spoznaš, ali gre za žensko ali moškega. Po gibu tudi hitro spoznaš, ali je plesalec ali pevec. Mislim, da bo gib razkril marsikaj."

Nastopajoči bodo pod maskami povsem zakriti Tudi Saša Lendero meni, da videz ne bo tako zelo zgovoren kot govorica telesa, in upa, da bo na odru nastopil kdo, ki ga bolje pozna. "Malo me bo sram, če koga, ki ga res dobro poznam, ne bom prepoznala," dodaja v smehu. "Pomembna je energija, ki prihaja z odra, in verjamem, da super energije v oddaji ne bo manjkalo," pa je povedal Mimi Inhof, ki prav tako verjame, da je s takšno ekipo dobra energija že zagotovljena.

Takšnega šova še ni bilo!

Povsem nove oddaje se veselita tudi Zvezdana Mlakar in Miha Hercog. "Zelo sem vznemirjena, ta oddaja se mi zdi taka "luštna" igrica, ki nagovarja nekaj bistvenega – kaj je na zunaj in kaj je od znotraj. To me je vedno zanimalo," je povedala Zvezdana, Miha pa dodaja, da Kdo si ti? Zvezde pod masko ne bo le novo doživetje zanj, ampak predvsem za gledalce: "To je nekaj, kar še ni bilo na naših ekranih!"

Izvirna glasbena zabava, ki je v produkciji TV2 navdušila tudi občinstvo na Madžarskem, bo nedvomno prinesla zabavo, smeh in zelo dobrodošlo sprostitev tudi v slovenske domove s slovensko različico šova, ki nenehno preseneča. Kmalu na Planetu!

