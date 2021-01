Resnična zgodba o zdravniku, ki je izgubil spomin - in dobil svojo serijo

V seriji Doc - v dobrih rokah (DOC - Nelle tue mani) Luca Argentero igra odličnega zdravnika Andreo Fantija, ki po poškodbi glave izgubi spomin na zadnjih 12 let svojega življenja. Tako se prvič znajde na drugi strani, saj ni več zdravnik, ampak pacient. Po izgubi spomina se znajde v neznanem svetu, otroka, prijatelji in sodelavci pa so mu vsi tujci. Če noče izgubiti razuma in upanja, ima le eno možnost: da ostane v bolnišnici in ugotovi, kako na drug način početi to, kar je vedno hotel - biti zdravnik.

Zgodbo serije je navdihnil resnični primer primarija Pierdanteja Piccionija, ki je leta 2013 doživel prometno nesrečo in se iz kome zbudil z možganskimi poškodbami, zaradi katerih je iz spomina izgubil 12 let pred nesrečo. Zadnji dogodek, ki se ga je spomnil, je bil sinov osmi rojstni dan, ko se je zbudil iz kome, pa je imel sin Tommaso 20 let.

Svoje življenje je moral obnoviti s pomočjo fotografij in zgodb, ki so mu jih pripovedovali žena in prijatelji, veliko znanja pa je moral ponovno usvojiti tudi na poklicnem področju. Danes je aktiven tudi ob epidemiji covid-19, paciente zdravi v bolnišnici Lodi.

Doktor Amnezija

Pierdante Piccioni je o svoji izkušnji z okrevanjem po nesreči napisal tudi knjigo Minus dvanajst, ki je bila podlaga za serijo Doc - v dobrih rokah. Zdravnik, ki se ga je oprijel vzdevek dr. Amnezija, se v seriji celo pojavi v epizodni vlogi - v drugi epizodi ga bomo lahko videli v vlogi pacienta.

Zdravniška serija Doc - v dobrih rokah je na Planetu ob četrtkih in petkih ob 19.45, prvič že 7. januarja.

