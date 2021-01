Epidemija spremenila zgodbo uspešne nadaljevanke

Turška uspešnica Kruto mesto je v domovini premiero doživela konec leta 2019, predvajanje pa se je nadaljevalo v leto 2020, ko je potekalo tudi snemanje. A ko je svet zajela epidemija covid-19, so morale delo prekiniti številne televizijske produkcije, zastalo pa je tudi snemanje zadnjih epizod Krutega mesta. Nadaljevanka je bila na prisilnem dopustu kar dva meseca in pol, kar je zelo razžalostilo gledalce, a zdravje je vendarle na prvem mestu.

Ena najbolj priljubljenih turških nadaljevank lanskega leta je nato vpeljala vse potrebne varnostne ukrepe in ob takrat dobri epidemiološki sliki nadaljevala snemanje. A na prizorišče se ni vrnil priznani igralec Fikret Kuškan, ki igra poslovneža Agaha, saj spada v rizično skupino, zato je razumljivo dal prednost svojemu zdravju in družini.

"Zaradi kronične bolezni sem med življenjsko ogroženimi, zato moram žal sporočiti, da se ne bom vrnil na snemanje Krutega mesta," je oboževalcem sporočil 55-letni igralec in dodal, da je z veseljem igral v odlični seriji. Vsem sodelavcem in produkcijski ekipi se je zahvalil za razumevanje in podporo. "Vidimo se ob bolj zdravih dnevih," je dodal.

Zgodba Krutega mesta spremlja člane dveh družin, katerih življenja se usodno povežejo in so postavljena na preizkušnjo. Seher (Deniz Ugur) je ponosna in nekoliko konservativna mama iz majhnega mesta, ki svojim otrokom povsem zaupa, vendar imajo ti svoje sanje in ambicije, ki se jih sploh ne zaveda. Živi težko življenje, za nameček pa njena tašča Neriman (Aysen Sezerel) za njenim hrbtom sklene dogovor z bogatim poslovnežem Agahom (Fikret Kuškan) in mu proda Seherino hčer.

Agah je premožen poslovnež, ki se je pred leti z družino preselil v Istanbul, poleg sina in hčerke pa skrbi tudi za invalidnega nečaka Nedima (Berker Güven). Ker mu hoče omogočiti lepšo prihodnost, se odloči, da mu bo iz rojstnega mesta pripeljal dekle, ki se bo z njim poročilo in skrbelo zanj. Za veliko denarja njegova bodoča snaha postane prav Seherina hči Džeren (Bahar Sahin), ki se s poroko strinja, ker meni, da gre za zakon z Agovim sinom Dženkom (Ozan Dolunay), dedičem bogate družine. Neriman medtem Seher prepričuje, naj se preseli v Istanbul, in ko družini v požaru zgori hiša, se načrt uresniči. V svoj dom jih sprejme prav Agah …

Kruto mesto bo prvič na Planetu v ponedeljek, 4. januarja, ob 20.45 in bo na sporedu od ponedeljka do petka ob isti uri.

