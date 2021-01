Filmska premiera meseca so Fantovska leta

Drama Fantovska leta (Boyhood) je izjemen film, ki je nastajal kar 12 let in govori o odraščajočem fantu ter njegovi družini. Film Richarda Linklaterja (Pred zoro, Zadeti in zmedeni, Šola rocka) spremlja majhne in velike trenutke v življenju mladega Masona od njegovega šestega leta, ko se z mamo in sestro preseli v Houston, v istem obdobju pa se z Aljaske vrne njegov odtujeni oče. V poplavi zapletenih družinskih odnosov, novih izkustev in rutine vsakdanjega življenja tako spremljamo Masona do njegovega 18. leta in fant tako dobesedno odrašča pred našimi očmi.

Fantovska leta

Epski film je dolgotrajno zavezanost projektu zahteval tudi od igralske ekipe. Patricia Arquette je bila za vlogo Masonove mame nagrajena tako z oskarjem kot z zlatim globusom, nagrado igralskega ceha in bafto, Ethan Hawke, Masonov oče, pa je bil za omenjene nagrade nominiran. Fantovska leta so bila sicer nagrajena tudi z zlatim globusom za najboljši celovečerec in režijo, na spletni strani IMDb pa imajo visoko oceno 7,9.

Fantovska leta bodo na Planetu v soboto, 9. januarja, ob 19.45.

Škatlarji

Filmska premiera bo v soboto na sporedu tudi ob 16. uri, ko nas bodo obiskali Škatlarji (Boxtrolls). Gre za zabavno zgodbo o malih stvorih Škatlarjih, ki v kraljestvu pod velikim mestom iz najrazličnejše krame ustvarjajo nenavadne izume. Z njimi odrašča tudi osiroteli deček, ki prevzame njihove navade in način življenja. Neke noči v mestu spozna prikupno dekle, kar ogrozi skrivno življenje Škatlarjev. Da bi rešil prijatelje, se mora fantič spopasti z zlobnim iztrebljevalcem, toda pred tem se mora naučiti pravilnega človeškega vedenja.

Izvrsten filmski program pripravljamo tudi v nedeljo, 10. januarja, ko bo ob 19.45 na sporedu vojna drama Bes (Fury) z Bradom Pittom, Shio LaBeoufom in Loganom Lermanom. Odlično dramo o vojakih in legendarnem tanku FURY, ki se aprila 1945 počasi prebija prodi Berlinu, zaznamuje realističen in surov prikaz vojne ter odnosa med vojaki. Film ima na spletni strani IMDb oceno 7,6.

Bes

