Klemen Slakonja je šel na kolena #video

Voditelj nove oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko Klemen Slakonja je znan predvsem po svojih odličnih imitacijah znanih oseb. Mojstra preobrazbe smo zato postavili pred nov izziv. Oponašati je moral sodelavko v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, druga sodelavka pa je zanj še enigma. V spodnjem videu poglejte, kako se je znašel in zakaj je šel tudi na kolena.

"Za nami je res eno tako leto, v katerem smo vsi ves čas nosili maske. Vse leto je bil pust in zakaj ne bi zdaj vstopili v to novo leto pustno razpoloženi, z maskami? Se pravi, ne gre za preobrazbe kot take, da se maskira ljudi, ampak dejansko pač nastopajo z maskami. Z težkimi maskami, ki jih je že težko nositi na sebi, kaj šele karkoli izvajati pod njimi. Po mojem mnenju se nam obeta zelo zanimiva oddaja, zanimiv šov."

Šov vseh šovov Kdo si ti? Zvezde pod masko kmalu prihaja na Planet.

