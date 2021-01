Klemen Slakonja bi si želel videti njegovo preobrazbo #video

"V bistvu se mi je to, da maske nastopajo, najprej zdelo zelo absurdno, ko sem prvič videl koncept oddaje. Potem se mi je zdelo že tako absurdno, da mi je prav postalo všeč. Se prav veselim vsega, kar se bo rodilo iz tega. Iz te zgodbe. Komaj čakam, da se vržemo v to." Voditelj novega pevskega šova Kdo si ti? Zvezde pod masko Klemen Slakonja pravi, da imamo pust že celo leto.

Mojster preobrazb se je preobrazil v več kot sto likov. Mednarodno pozornost je pritegnil leta 2016 s parodijo lika in dela ruskega predsednika Vladimirja Putina. Takrat ga je opazila tudi svetovno znana glasbena založba Universal Music, ki ima pod svojim okriljem Lady Gago, Rihanno, Eltona Johna, Kanyeja Westa, Mariah Carey, Jay-Z-ja, Taylor Swift, Jonas Brothers in številne druge.

Pred kratkim so z njim podpisali pogodbo. Tako se je znani igralec in voditelj letos prelevil še v glasbenika. Novembra 2020 je pri založbi Universal Music Slovenia izdal božični EP Under My Xmas Tree s šestimi pesmimi. Ali bo v novi oddaji nastopil tudi on pod masko, nam ni želel razkriti. Pod masko pa bi rad videl osebo, ki jo je sam že imitiral. Koga, vam Klemen zaupa v videu.

Šov vseh šovov Kdo si ti? Zvezde pod masko kmalu prihaja na Planet!

