Slovenski oblikovalec, ki je prehitel tudi dvojec Dolce & Gabbana #video

Milan Gačanovič - Gacho je domači oblikovalec, ki ne sledi trendom, ampak jih ustvarja. Prepozna kakovost in talent. Tako se lahko tudi njemu zahvalimo, da so danes prepoznavne bleščice, ki spreminjajo barvo, na naših oblačilih in obutvi nekaj vsakdanjega. Gacho vedno pogleduje za nenavadnim in edinstvenim. Tako je prehitel tudi najslavnejši dvojec v modi.

Talent bo prepoznaval v novi oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko. Je tudi umetnik ličenja, tako da so mu preobrazbe prav tako blizu. Ker pa je tudi profesionalni model, se zaveda pomena gibanja in scenskega nastopa. Ne zamudite, kmalu na Planet TV.

Šov vseh šovov Kdo si ti? Zvezde pod masko kmalu prihaja na Planet!

