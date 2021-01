To sta zvezdniški ekipi, ob katerih bodo padale maske

Najbolj odbit pevski šov v maskah, ki kmalu prihaja na Planet, bo vodil Klemen Slakonja, o tem, kdo se skriva pod maskami, pa bosta ugibali dve zvezdniški ekipi, ki ju sestavljajo Miha Hercog, Jasna Kuljaj, Zvezdana Mlakar, Milan Gačanovič - Gacho, Saša Lendero in Mimi Inhof. Na velikem odru bodo v maskah nastopali znani Slovenci in Slovenke, za kakšen namig pa bo poskrbela tudi katera od njihovih sposobnosti ali značilnosti, po katerih so razpoznavni v Sloveniji.

Zvezdniška ekipa, ki bo pravilno uganila več zamaskiranih nastopajočih, bo osvojila denarno nagrado in jo namenila v dobrodelne namene po svoji izbiri.

Eno zvezdniško ekipo v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko sestavljajo Milan Gačanovič - Gacho, Saša Lendero in Mimi Inhof ...

Eno ekipo ugibajočih sestavljajo priljubljena pevka Saša Lendero, oblikovalec, stilist in vizažist Milan Gačanovič - Gacho ter Mimi Inhof, fotograf, novinar in eden od najbolj zavzetih obiskovalcev glasbenih koncertov v Sloveniji.

"Gib razkrije marsikaj"

Pri prepoznavanju oseb pod masko jim bo največ pomagala telesna govorica, meni Saša, ki upa, da bo na odru nastopil tudi kdo, ki ga bolje pozna. Tudi Milan Gačanovič bo poleg glasu najbolj pozoren na gib: "Po gibu hitro spoznaš, ali gre za žensko ali moškega. Po gibu tudi hitro spoznaš, ali je plesalec ali pevec. Mislim, da bo gib razkril marsikaj." Pomembna je tudi energija, dodaja Mimi Inhof, ki verjame, da je s takšno ekipo dobra energija že zagotovljena.

... drugo pa Zvezdana Mlakar, Jasna Kuljaj in Miha Hercog.

Druga ekipa, ki bo ugibala, kdo se skriva pod masko, so prekaljena televizijka in voditeljica oddaje Pri Črnem Petru Jasna Kuljaj, igralka Zvezdana Mlakar in glasbeni producent Miha Hercog.

Verjame, da bo huda nasprotnica

"Zelo sem vznemirjena, ta oddaja se mi zdi taka luštna igrica, ki nagovarja nekaj bistvenega – kaj je zunaj in kaj je znotraj. To me je vedno zanimalo," pravi Zvezdana Mlakar. Medtem ko je sama sodelovala že pri več televizijskih projektih, pa bo oddaja Kdo si ti? Zvezde pod masko novo doživetje ne le za Miho Hercoga, ampak predvsem za gledalce, saj gre za povsem nov format oddaje: "To je nekaj, česar na naših zaslonih še bilo!"

"Glede na to, da bomo tekmovali, verjamem, da bom kar hud nasprotnik," medtem obljublja Jasna Kuljaj, ki meni, da slovensko medijsko sceno pozna precej dobro in bo zato hitro ugotovila, kdo se skriva pod masko.

Šov vseh šovov KDO SI TI? ZVEZDE POD MASKO kmalu prihaja na Planet!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.