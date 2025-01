Zvezdana Mlakar o drami v svoji družini: Jaz tega ne morem več rešiti #video

Igralka in voditeljica Zvezdana Mlakar je v Spotkastu iskreno spregovorila o drami med njenimi sinovi in priznala, da ne vidi več rešitve. "Danes se v družini dva brata spreta in gresta vsak v svojo smer. Celo moji družini preti nekaj takega," pravi in dodaja, da ni to nič nenavadnega. Izsek pogovora si oglejte v zgornjem posnetku, celotna epizoda pa bo na voljo že v petek.

Zvezdana Mlakar je znana kot neustrašna sogovornica, da je brez dlake na jeziku, pa je očitno tudi v pogovoru z Evo Cimbolo za Spotkast. Beseda je poleg položaja žensk v svetu, negativnih komentarjev na spletu in prihodnosti, ko bo morala zapustiti svojo kmetijo in se preseliti bližje k mestu, nanesla tudi na družino, za katero Zvezdana pravi, da je mikropokazatelj stanja v celotni družbi.

"Človeška lastnost je, da skrivamo svoje domače drame, a ni ga človeka, ki te drame ne bi imel," pravi igralka, ki si želi, da bi o družinskih razprtijah več govorili. "Jaz imam trenutno doma veliko dramo s svojimi sinovi. Mislila sem, da bo zdaj, ko so odrasli, vse v redu, ampak potem pridejo druge vrste dram. Moram reči, da se zelo lovim, kako se bom do tega vedla," prizna Zvezdana in dodaja, da bo morala "na neki način izstopiti iz tega in biti spet res sama".

"Jaz na svoje sinove nimam več vpliva," priznava Zvezdana Mlakar. Foto: Jan Lukanović

"V tej družini me ne potrebujejo več kot prej in bom sama. Morala bom izstopiti in si najti drugo skupnost, v kateri bom lahko živela," še pove igralka, ki razume, da lahko različne družinske razprtije prinesejo hude bolečine in sram, ker nam ni uspelo.

V pogovoru, ki mu lahko prisluhnete že v petek, se je ozrla tudi v preteklost in odkrito spregovorila o tem, da so ji otroci zamerili, da je vztrajala v slabem zakonu, zakaj se jim je opravičila za rane, ki jim jih je povzročila in kako lahko družina s spopadanjem s svojimi travmami ter s komunikacijo naredi korak naprej k miru in slogi, kar bi bilo dobro tudi za vso družbo.

