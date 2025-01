Tokrat je Eva Cimbola v Spotkastu gostila slovensko televizijsko in gledališko igralko, TV-voditeljico in pisateljico Zvezdano Mlakar. Od nekdaj velja za osebo brez dlake na jeziku, ki v svojem življenju ruši marsikakšne tabuje. Najbolj smo jo lahko od blizu spoznali v pogovornih oddajah na nacionalni televiziji, kjer je gostila med drugim tudi številne strokovnjake in ob katerih smo jo lahko spoznali precej osebno. Z marsikaterim gostom je govorila o svojih travmah, nam skozi pogovore velikokrat opisovala svoje življenje, ki ji je prinašalo veliko lepega, a tudi žalostnega in dramatičnega.

Kot je pojasnila v uvodu pogovora, so bile oddaje, ki jih je pripravljala skupaj z urednikom Rokom Smolejem, tudi njej nekaj posebnega, saj sta bila z Rokom odličen tandem. On je njej dovolil in zaupal, da se je na oddaje pripravljala z radovednostjo in ne nujno kot novinarka, ona pa je zaupala njemu, da v nekaterih delih vendarle mora upoštevati novinarske zakonitosti in dejstva, da so oddaje bile predvajane na nacionalni televiziji.

Zvezdana Mlakar od nekdaj velja za osebo brez dlake na jeziku, ki v svojem življenju ruši marsikakšne tabuje. Foto: Jan Lukanović

Oddaje in gosti so ji dali ogromno. Kot igralko so jo vedno zanimale zgodbe in zavedala se je, da ima veliko odgovornost, da ustvari varen prostor, kjer se gost lahko odpre in ji zaupa. Z negativnimi komentarji se ni nikoli preveč obremenjevala, če je vedela, da so to samo negativni komentarji brez konstruktivne kritike. "S takšnimi komentarji se ljudje slačijo, slačijo svojo nemoč, svojo nevrednost in zato se me to ne dotakne. Ker, če bi se me, bi tudi v igralskem svetu težko preživela, ker vsem pač ne moreš biti všeč. Še Jezus ni bil všeč vsem."

"Obdobje študija je bilo eno najtežjih v mojem življenju"

Obdobje študija je opisala kot čas, ko so študente razstavljali na prafaktorje, in če si bil kot oseba občutljiv, je bilo seveda to zelo težko. "Meni je bilo zelo težko, to moram priznati. Kljub temu da sem se rada učila in da sem res uživala v dejstvu, da bom igralka, pa je bilo to obdobje eno najtežjih v mojem življenju."

"Včasih so bile kritike uničujoče, noči sem prejokala pa še sama nisem vedela, kaj sploh hočejo od mene," pravi o obdobju študija. Foto: Jan Lukanović

Najhuje ji je bilo, ker je imela ves čas občutek, da sploh ne ve, kaj od nje želijo, pričakujejo. Šlo je za konstantno dokazovanje in ugajanje. "Včasih so bile kritike uničujoče, noči sem prejokala pa še sama nisem vedela, kaj sploh hočejo od mene, kaj sploh delam narobe." Ko danes gleda za nazaj, se sprašuje, kaj ji ni bilo všeč. Morda njena svobodnost, pogum, velikopoteznost.

"Rekli so mi, nič ne govori, samo sprehodi se čez oder in migaj z ritko"

"Deset let po akademiji sem šele slišala sama sebe, ker so mi tam porezali krila. Želeli so nas porušiti in nas na neki način na novo oblikovati po njihovih merilih. Zdaj pa, če si bil dovolj prilagodljiv, je to šlo skozi. Jaz pa se spomnim, da sem želela pripadati, a nikakor nisem zmogla tega, da bi me ljudje oblikovali tako kot so želeli oni." Tudi zaradi tega kdaj kakšne vloge ni dobila. Spominja se, da je v mladosti dobivala bolj "seksi" vloge, tudi zaradi svojega videza.

Poleg poklicnih dosežkov je Zvezdana v Spotkastu iskreno spregovorila tudi o družinskem življenju. Foto: Jan Lukanović

"Jaz sem bila luškana, cortkana, seksi in kar na enkrat sem se začela oblačiti v črno, si postrigla lase na kratko, vse živo sem poskušala, da bi se otresla tega, da s takšnim videzom ne morem igrati resnejših vlog. Celo rekli so mi, nič ne delaj in govori samo sprehodi se čez oder in migaj z ritko. To je za igralko res huda žalitev." Kljub temu pa ni imela dovolj samozavesti, da bi se uprla in zato so resnejše vloge začele prihajati pozneje. Šele takrat so prihajale priložnosti, ki so ji omogočile rast in razvoj.

Sinovi so ji zamerili, da je ostajala v takšnem odnosu

Poleg poklicnih dosežkov je Zvezdana iskreno spregovorila tudi o družinskem življenju. Razložila je, zakaj se je opravičila svojim sinovom ter kako so bili videti dnevi pred ločitvijo. Spominja se, da so ji sinovi zamerili, da je ostajala v takšnem odnosu.

"Vsak je vreden tega, da se posvetimo sebi in tudi drugemu." Foto: Jan Lukanović

Iskreno o družinskih težavah

Omenila je tudi trenutne družinske težave, s katerimi se sooča, in izrazila zaskrbljenost zaradi domačih nesoglasij, saj so trenutno v obdobju, ko se celo med njenima sinovoma dogajajo nesoglasja in tega se igralka nadvse boji, a se zaveda, da se mora od takšnih stvari umakniti in distancirati.

"Tega jaz ne morem več rešiti, to je zdaj njihovo, zato povem vsem, da to ni nič posebnega, to se dogaja, marsikje. Ko začnejo ven skakati egoti in zato smo tudi prišli na ta svet, da ta ego, ki skoči ven, obdelujemo in brusimo, da bomo naredili diamant. Vsak je vreden tega, da se posvetimo sebi in tudi drugemu."

Na nedavnem potovanju po Peruju jo je presunila povezanost ljudi med sabo in z naravo. Foto: Jan Lukanović

V Spotkastu je opisala prigode, ki so se ji dogajale na nedavnem potovanju po Peruju. Imela je veliko preizkušenj, ki pa jih je ob odlični družbi lažje premagovala. Vesela je, da je bilo potovanje sproščeno brez hitenja in norenja. Navdušena je nad domačini. "Revnejši so, 30 let so za nami, ampak tako zelo prijazni. Do turistov so pošteni in presunila me je ta povezanost. Njihova povezanost med sabo in z naravo. Presunili so me njihovi nasmehi."

Po dolgem času je sedla na kolo in to je bil poseben izziv. Zakaj, boste izvedeli v Spotkastu, pa tudi to, kako intenzivno in doživeto je opisovala ženska prijateljstva in kako dramatično se je dotaknila položaja žensk v svetu.