Eduard Žalar: Ni vadbe, ki bi odtehtala neustrezno prehrano #Spotkast

Leto 2025 se je začelo in marsikdo sprejme novoletno zaobljubo, da bo v tem letu več treniral, pridno in zdravo jedel ali pa se celo lotil kakšne diete. A pri marsikom te zaobljube ne zdržijo prav dolgo, zato je zelo pomembno, da se športnega udejstvovanja lotimo premišljeno in sistematično. Kakšni so pravi koraki, kako se tega lotimo in kaj je ob vsem tem zelo pomembno, nam je v tokratnem Spotkastu zaupal Eduard Žalar, profesionalni športnik.

Eduard Žalar je profesionalni športnik, ki je trenutno precej globoko vpet v dvoransko kolesarstvo, tudi sicer pa je njegovo življenje od nekdaj prepleteno s športom in z aktivnim življenjem.

Že v študentskih letih mu je bilo zelo jasno, da želi ta način življenja preleviti tudi v profesionalno kariero. Sledil je svojemu nekakšnemu notranjemu poklicu, ki je "navdihniti množice h gibanju z nepozabnimi športnimi doživetji". Pojasnil je, da so ta nepozabna doživetja takšna, da posameznikom sprožijo "notranji vav učinek". Verjame namreč, da vsak potrebuje to doživetje za navdih, da nas ohranja pri gibanju.

Eduard Žalar je svoje življenje zapisal športu, uradno pa je tudi najhitrejši kolesar v Sloveniji. Foto: Jan Lukanović

Če si vse življenje aktiven, ni pomembno, ali si star 28 ali 40 let

S kolesarstvom se profesionalno ukvarja šele pet let, a že v tako kratkem času je na velodromu postavil slovenski rekord. Leta 2022 je namreč v Švici na velodromu Tissot potekal Track Cycling Challange, kjer je v kvalifikacijski vožnji v disciplini šprint na 200 metrov dosegel odličen čas 10,762 in presegel prejšnji rekord Matjaža Leskovarja (10,905), ki je bil star kar 22 let.

Tudi zaradi tega dosežka se Eduard rad pošali, da dogma, ko si star, si za odpis, ne drži. "Če želiš dosegati vrhunske rezultate, moraš biti vrhunsko pripravljen. Dlje časa ko treniramo, več kakovostnih treningov, kot opravimo, bolje bomo pripravljeni." Poudarja, da če si vse življenje aktiven in imaš zdrav življenjski slog ter strukturirane treninge, potem praktično ni razlike med tem, ali si star 28 ali 40 let: "Trenirano, vrhunsko pripravljeno in vzdrževano telo nikoli ni bilo odraz starosti, ampak tega, kako si s telesom ravnal v tem času."

Začeti moraš počasi, sicer se ti lahko vadba zameri, pravi Eduard Žalar o novoletnih zaobljubah o bolj aktivnem življenju. Foto: Jan Lukanović

Zdrava mera rekreativnega treninga je od dva- do trikrat na teden

Marsikdo si ob novem letu postavi zaobljubo o bolj zdravem načinu življenja, o redni telesni aktivnosti ali celo o dieti. Ob tem pa Eduard opozarja, da je veliko pasti, zaradi katerih nekateri prehitro obupajo. Ampak seveda je ključno vprašanje: kako sploh začeti?

"Prva stvar, ki bi jo rad poudaril ob predpostavki, da gre za človeka, ki prej ni veliko treniral, je ta, da je zelo zaželeno, da se vpiše v fitnes center. Tam je še vedno najhitrejša in najbolj učinkovita pot do dosežka. Zagotovo pa je pri posameznikih zelo pomembno, da ne zajemajo stvari s preveliko žlico."

Poudarja, da če želimo, da športna aktivnost postane naša navada, je treba začeti počasi, ker v resnici ljudje nismo bili narejeni zato, da bomo trenirali. Po njegovem mnenju gre za zavestno odločitev in zato je seveda potrebno zavedanje, da se ob tem na začetku ne bomo dobro počutili, šli bomo iz svoje cone udobja. Za začetek svetuje obiske enkrat ali dvakrat na teden in šele kasneje od dva- do trikrat na teden. To je lahko dovolj, če govorimo o rekreativnem ukvarjanju s športom in predvsem boljšem počutju.

"Če imaš skupino ljudi, imaš večjo možnost uspeha, kot če boš sam s sabo v svoji dnevni sobi," pravi Eduard, ki je zagovornik vadbe v paru ali v skupini. Foto: Jan Lukanović

Vadba v skupini ustvari boljše pogoje za uspeh

Eduard je velik zagovornik tega, da treniramo v paru ali da se pridružimo kakšni skupini ljudi na skupinskih treningih. "Če imaš skupino ljudi, imaš večjo možnost uspeha, kot če boš sam s sabo v svoji dnevni sobi. Doma je namreč vse bolj pomembno kot do, da bi se potil in naprezal." S skupinskimi treningi dosežemo tudi večjo motivacijo, ob tem pa smo obkroženi z isto mislečimi ljudmi.

Veliko vlogo pri doseganju rezultatov ima tudi prava izbira športa. Svetuje, da se moramo najprej vprašati, kakšni so naši cilji, in šele potem se na podlagi ciljev poišče pravo športno aktivnost. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je prava izbira tudi takšna vadba, ki nam je zabavna, saj edino tako lažje vztrajamo in ne odnehamo že po prvem mesecu.

Pred začetkom vadbe se moramo vprašati, kakšni so naši cilji, svetuje Eduard Žalar. Foto: Jan Lukanović

Prehrana je ključna

"Če bi moral izbrati samo hrano ali samo šport za doseganje rezultatov pri izgubi kilogramov, bi izbral prehrano." Prehrana je absolutno pomembna, a vseeno svetuje, da ko začnemo trenirati, ne začnemo takoj tudi že kar s spremembo prehrane, ker bi bilo to za začetek preveč.

Pojasnil je, da je pri posameznikih, ki želijo izgubiti kakšen kilogram, kar je še vedno najpogostejši razlog za obisk fitnes centrov, zelo pomembno, da prve štiri tedne vzpostavljamo povezavo z novo navado treniranja in šele kasneje s prehrano, da ne povzročimo telesu prevelikega stresa. Za dolgoročno doseganje ciljev pa je potem vsekakor pomembno, da imamo obe zadevi urejeni: tako prehrano kot treninge. Vendar opozarja, da urejena prehrana ne pomeni nenehnega tehtanja živil in podobno, ampak gre za razumevanje, kako makroživila kombiniramo in kaj naše telo potrebuje.

V Spotkastu se je dotaknil tudi tega, kako in zakaj lahko izgubimo željo po sladkarijah, kaj vse še lahko naredimo, da bodo prišli rezultati, in katere so tiste pasti, v katere se ne smemo ujeti. Preverite tudi, kaj Eduard meni o določenih mitih, ki veljajo za vadbo v fitnesu, in zakaj se resnično trudi, da bi vsak izmed nas našel svoj način vadbe, četudi je to daljši sprehod s hojo v hrib.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in na YouTubu.