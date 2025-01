Mladi slovenski pisateljici Kaja Bucik Vavpetič in Karmen Petric sta lani osvojili slovensko literarno sceno z novima, sodobnima romancama Prste stran in Srebrne vezi. Karmen Petric je avtorica čisto pravega doktor romana Prste stran z docela realistično, sodobno zgodbo, medtem ko je Kaja Bucik Vavpetič napisala Srebrne vezi, ki se uvršča v globalno izredno priljubljeni podžanr romantične fantazije oziroma romantasy. V Spotkastu sta razložili, kako se lotiti pisanja ljubezenskih scen, kje so omejitve slovenščine, kako prodreti v tujino, o podcenjevalnih in pretirano firbčnih bralcih in o najbolj nenavadnih vprašanjih bralk doktor romanov.

Medtem ko avtorjev kriminalk ljudje ne sprašujejo, ali so podobni svojim psihopatskim morilcem, pa avtorice romanc pogosto dobivajo pretirano intimna vprašanja, kar sta hitro ugotovili tudi Karmen Petric in Kaja Bucik Vavpetič.

Kot razloži Petric: "S Kajo sva doživeli prvi ognjeni krst na knjižnem sejmu že pol leta pred izdajo knjig, ko je založba prvič predstavila prihajajočo zbirko Razmerja. Takoj sva dobili vprašanje, kakšen del najine zasebne intimnosti je opisan v romanu. Takrat sva bili zgroženi, a sva se to hitro naučili blokirati."

Karmen Petric in Kaja Bucik Vavpetič sta lani osvojili slovensko literarno sceno z novima, sodobnima romancama Prste stran in Srebrne vezi. Foto: Jan Lukanović

"Jaz vedno poudarim, da to ni avtofikcija. To so izmišljeni liki, ravno tako, kot če bi pisala o morilcih in psihopatih – tukaj pač pišem o ljudeh, ki so zaljubljeni, ampak to nima veze z mano. Neki določeni elementi so, kjer vlečeš navdih iz resničnega življenja, ampak to niso prizori spolnosti, ki ljudi najbolj zanimajo," vskoči Bucik Vavpetič.

"Mislim, da ne mine dogodek, ko predvsem kakšen obiskovalec vpraša kaj o tem. Zdaj imam pripravljen odgovor, da svoje spalnice ne vpišem v svoje romane, in s tem zaključim. Se je pa začelo pojavljati eno drugo vprašanje, to pot od bralk. Namreč, ali je moj lik, zdravnik Miša, resničen, kje ima ordinacijo in ali sprejema nove pacientke (smeh, op. p.). Miša je žal fiktiven lik, je dobro opisan, da se bralci in bralke zaljubijo vanj. To je glavni namen romance, da se bralka zaljubi v lika in verjame v njuno ljubezen," zaključi Petric.

"V tradicionalnem založniškem svetu avtorji izdajo po eno knjigo na leto, jaz pa jih lahko več, običajno po štiri," pravi Kaja Bucik Vavpetič. Foto: Jan Lukanović

Mednarodni uspeh

Kaja Bucik Vavpetič je v mednarodni skupnosti bralcev in bralk fantazijske romance oziroma romantasy znana pod psevdonimom Zoe Ashwood. Njene knjige, kot je serija Klan črnega medveda (Black Bear Clan), ki se osredotoča na romance med ljudmi in orki, so v tej skupnosti dobro sprejete. Kot razloži Bucik Vavpetič, je najprej pisala knjižni blog o fantazijskih knjigah in romancah, ko se je z njimi ukvarjala tudi kot prevajalka v slovenščino, kasneje pa je poskusila s pisanjem tudi sama in kmalu uspela.

"V samozaložbi izdajam e-knjige in knjige v mehki vezavi na Amazonovi platformi Kindle Direct Publishing – KDP. Proces nalaganja je izredno preprost, je pa veliko dela pred tem: imam angleško urednico in ameriško lektorico, potem pa še prve bralke, tako da gre to skozi več rok, preden je knjiga objavljena na Amazonu. Takrat pa nastopi drugi težek del – marketing. Lahko bi več oglaševala in manj pisala, ampak meni je glavni gušt te kariere, da lahko pišem, kar hočem, in da lahko veliko pišem. V tradicionalnem založniškem svetu avtorji izdajo po eno knjigo na leto, jaz pa jih lahko več, običajno po štiri."

"Pisanja doktor romana sem se lotila sistematično – najprej sem poiskala vse, kar me je motilo," v smehu pove Karmen Petric. Foto: Jan Lukanović

Doktor roman nove dobe

Karmen Petric se je lotila doktor romana, kar je romanca, postavljena v zdravniško okolje, in je bila nekoč pri nas eden najbolj priljubljenih žanrov, predvsem s knjigami, ki so se prodajale v trafikah.

Kot razloži Petric, je danes precej drugače: "Klasičen doktor roman je tako rekoč skoraj pozabljeni žanr. Brala sem jih kot najstnica. Že takrat nisem bila navdušena nad določenimi zapleti in klišeji, ki so se zmeraj ponavljali, in sem pomislila, da bi jaz to naredila povsem drugače. Leta in leta kasneje je prišel razpis Cankarjeve založbe, da iščejo nekoga, ki bi napisal nov doktor roman, in glede na zdravstveno izobrazbo in pisateljske veščine sem se odločila, da se podam na to pot. Tega sem se lotila sistematično – najprej sem poiskala vse, kar me je motilo (smeh, op. p.)."

Foto: Jan Lukanović

Jezikovne zagate

Obe razlagata, koliko dela je bilo treba vložiti v iskanje pravih izrazov, sploh pri opisih spolnosti. "V starejših romancah je bilo več evfemizmov. V slovenščini je težko povedati te stvari, ker imamo bodisi medicinske izraze za organe ali procese – ne vem, koliko sem lahko grafična na Spotkastu – bodisi imamo prevzete tujke, predvsem iz južnoslovanskih jezikov, ki so pogosto videti vulgarne. Tako je težko ujeti pravo mero, da ni skremž, da te ne odvrne, ampak pritegne," razloži Bucik Vavpetič. Njej dodatne težave povzroča izbrano fantazijsko okolje. "V fantazijski romanci, ki je postavljena v srednjeveški svet, ne morem uporabiti izraza klitoris, ker pač nimajo latinščine in nimajo medicine. To bi bralca povsem vrglo iz zgodbe. Hkrati pa poskušaš podati ravno dovolj detajlov …"

"… da si bralec lahko sam naslika to sceno," jo dopolni Petric, ki nato razloži tudi pomen zmernosti pri spolnosti v romancah: "Ljubezenski prizori niso napisani zgolj okusno, ampak tudi s pravo mero. To sta romanci, ki imata nekaj erotičnih elementov, to ni pornografija. To ni klasična pornografska erotika, ki se je prav tako kupovala v trafikah. Bolj pomembna sta romanca in razplet, pa tudi čustveni odnosi likov, ne zgolj fizičnost."

Kot avtorici romanc sta bili Kaja Bucik Vavpetič in Karmen Petric deležni tudi podcenjujočih odzivov. Foto: Jan Lukanović

Zategnjenost in podcenjevalnost

Čeprav Slovenci vsaj na zunaj veljamo za bolj zategnjen narod, pa pisateljici nista prejeli negativnih kritik v smislu, da sta njuni knjigi pohujšljivi – sta pa vseeno bili deležni neprijetnih odzivov. "Ko napišeš romanco, se najdejo ljudje, ki ti čestitajo z besedami, 'O, ti si pa napisala knjigico!' In potem se vseeno zahvališ, ampak si misliš svoje. Tudi drugi te ne dojemajo, kot da pišeš resno literaturo. Saj res, da je to lahkotno čtivo …"

"Ampak je težko napisati lahkotno čtivo …" vskoči Bucik Vavpetič.

"Povsem druga zgodba je, koliko moraš vložiti v to, da napišeš nekaj, kar se bere tekoče, hitro in lahkotno," zaključi Petric.