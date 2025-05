Slovenski igralki Mojci Fatur so v začetku leta 2016 diagnosticirali težko obolenje kostnega mozga. Bolezen je po več letih zdravljenja uspešno premagala in popolnoma ozdravela, njen partner Klemen Slakonja pa je svoje občutke izlil v pesem How Much Time Do We Have Left in jo popeljal na Evrovizijo . Na polfinalnem odru se mu je pridružila tudi Mojca, ki pa nad to idejo sprva ni bila najbolj navdušena. "To definitivno ni bila moja ideja. Temu sem se zelo dolgo upirala. Nisem blazen evrovizijski fen, stati na evrovizijskem odru ni bila moja velika želja," je povedala v intervjuju za Siol.net, v katerem je spregovorila tudi o tem, zakaj se s Klemnom nikoli nista poročila.

Treme pred polfinalnim večerom ni imela, saj si je mislila: "Če zafrkne on, zafrknem tudi jaz." Foto: Gaja Hanuna Mojca Fatur, je slovenska delegacija sporočilaKlemen Slakonja predstavil Slovenijo, je nastala kot presenečenje zanjo in ni bila napisana za Emo, ampak za njegov prihajajoči album, "a usoda je hotela, da sem jo slišala že prej", je



Kako celotno evrovizijsko izkušnjo doživlja ona, ali je o odločitvi o izidu pesmi kdaj podvomila in kaj so jima ob odhodu v Basel zaželeli njuni otroci, nam je zaupala v intervjuju pred prvim polfinalnim večerom. Odločitev, da bo na odru največjega glasbenega tekmovanja v Evropi stala tudi slovenska igralka, je slovenska delegacija sporočila tik pred začetkom letošnje Evrovizije . Pesem, s katero jepredstavil Slovenijo, je nastala kot presenečenje zanjo in ni bila napisana za Emo, ampak za njegov prihajajoči album, "a usoda je hotela, da sem jo slišala že prej", je po zmagi svojega zaročenca na nacionalnem evrovizijskem izboru zapisala 46-letna igralka Kako celotno evrovizijsko izkušnjo doživlja ona, ali je o odločitvi o izidu pesmi kdaj podvomila in kaj so jima ob odhodu v Basel zaželeli njuni otroci, nam je zaupala v intervjuju pred prvim polfinalnim večerom.

Pred odhodom v Basel je Klemen dejal, da mu je vse skupaj zelo naporno in da je že skoraj prestar za Evrovizijo. Se tudi vam zdi tako?

Ne, ne bi rekla. Je pa res, da dokler tega ne okusiš, nimaš čisto predstave, kako naporno je v resnici. Je pa tudi pri nas igralcih tako, da si nihče ne predstavlja, koliko dela in časa je vloženega v eno predstavo. Vsi imajo občutek, da se malo dobimo, naučimo tekst in gremo. In tudi tukaj je tako. Klemen je vsak dan imel ogromno intervjujev in drugih obveznosti.

Ste si v tem evrovizijskem procesu kdaj premislili ali podvomili o odločitvi, da vašo osebno zgodbo predstavita vsemu svetu?

Ne. Zanimivo, to me tudi zasebno vpraša ogromno ljudi. In potem se vsakič vprašam, ali se bo zdaj zgodilo kaj groznega. Me pa zelo gane, koliko ljudi prav priteče za nama. Ko sem bila v maski, so mi tri maskerke rekle, da so poslušale pesem in jokale. Veliko ljudi reče, da se jih pesem zelo dotakne, da imajo podobne zgodbe in da jim je v res velik navdih.

Po eni od prvih vaj sta razkrila, da boste tudi vi z njim stali na odru. Kako je prišlo do te odločitve – vas je prosil on, ste predlagali sami ali je bila ideja skupna?

Ne, moja definitivno ni bila (smeh, op. p.). In temu sem se tudi zelo dolgo upirala. Ampak so tako režiser Nejc Levstik kot celotna ekipa z RTV rekli, da bi bilo to zelo lepo. In potem sem rekla, no, prav. Jaz nisem prav blazen evrovizijski fen. Stati na evrovizijskem odru ni bila moja velika želja.

Ko je njen najmlajši sin izvedel, da bo tudi ona stala na odru, jo je malo "napsihiral" in ji rekel, da bo sigurno kaj zafrknila. Foto: Gaja Hanuna

Klemen je bil na odru oblečen v temne barve, vi v belino. So imele te barve kakšen poseben pomen?

Vse to je izbrala stilistka Vesna Mirtelj. Zdelo se ji je dobro, da imam na sebi nekaj lahkotnega, da ni teže, da na oder pridem kot veter. Smo se pa malo šalili, da sva kot angel in smrt, ampak zdi se mi, da na odru dobro izpade.

Kako pa celoten evrovizijski proces doživljajo otroci? So vaju ob odhodu v Basel pospremili s kakšno željo?

Vsi si želijo samo to, da bi nama dobro šlo. Da Klemen ne bi ostal brez glasu in da bi bilo s temi nesrečnimi trakovi vse v redu.

Omenili ste, da nad Evrovizijo niste najbolj navdušeni. Jo letos, ko nastopa Klemen, spremljate prvič?

Spremljala sem jo, ko sem bila majhna. V otroštvu smo jo vsi gledali, vsak je imel svoj listek in ocenjevali smo nastope. Zadnja leta, kakšnih deset ali pa še več, pa se mi zdi, da je postal velik cirkus. Sploh mi ni več do tega. Včasih mi je bilo res lepo pogledati različne države in popevke. Je pa zelo posebna izkušnja biti tukaj. Hvaležna sem zanjo.

Z Mojco smo se pogovarjali pred prvim polfinalnim večerom. Foto: Gaja Hanuna

Imate med letošnjimi tekmovalci kakšnega favorita?

Iskreno priznam, da nisem poslušala vseh pesmi. Sproti dregam Klemna in ga sprašujem, kdo je kdo. Sem že gospa v letih, tako da so mi všeč predvsem balade (smeh, op. p.).

Ideja, da se bo Klemnu pridružila na odru, ji sprva ni bila všeč. Foto: Sarah Louise Bennett/EBU Ste glede na to, da ste igralka, mogoče bolj osredotočeni na vizualnost nastopa?

Všeč mi je, ko so nastopi dovršeni in premišljeni. Ti nastopi, ki so cirkus zaradi cirkusa samega, se mi zdijo preveč. Nekateri nastopi se mi zdijo lušti, pri drugih si pa prav mislim, kaj je bilo to. Ni da ni, ogenj, bleščice, vse.

Kaj bo prva stvar, ki jo bosta naredila, ko se vse skupaj konča?

Jaz načrtujem, da se končno malo izprežem, ker že od novembra držim celotno gospodinjstvo pokonci. Klemnu sem že rekla, naj se pripravi – ko bo konec tega, se bo on malo bolj vpregel.

Načrtujeta kakšen dopust?

Za to verjetno ne bo časa, ker ima Mila (hči, op. p.) letos maturo. To mi je bilo zelo zoprno. Šestega maja so imeli že esej, hvala bogu pa se vse druge stvari začnejo, ko se bova že vrnila. Ampak se dobro drži.

Na medijskem druženju ste poudarili, da s Klemnom nista poročena, ampak 15 let zaročena, kar je marsikoga presenetilo. Sta se o poroki kaj pogovarjala, bi si jo želeli, ali sta zadovoljna tako, kot je zdaj?

Na začetku sva bila oba navdušena, ampak nisva imela časa. Potem sem jaz zanosila in se nisem želela poročiti noseča. Potem so bili otroci majhni in sva rekla, da bova še počakala. Potem je bilo pa tako, da če se je meni dalo, se njemu ni in obratno. Pa sva rekla, saj to je tako, kot da si že poročen.

"Sin je bil prepričan, da se bom spotaknila ali pa porušila snemalca. Ampak sem si vse lepo pogledala, kje moram stopiti in si prijeti obleko," nam je zaupala. Foto: Gaja Hanuna

