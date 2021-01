Koga od znanih bi prepoznali le po gibih? Producent Miha Hercog bi prepoznal njega #video

"Mislim, da bo zelo raznoliko. Po moje jih bodo vzeli iz vseh žanrov, kake hite, ampak se pustim presenetiti," je povedal.

In prav to je njegovo področje, saj drugačne žanre in hite tudi sam ustvarja. Ravno v teh dneh sta s Sašo Lendero podaljšala pogodbo z vodilno založbo na nemškem govornem območju. V tujini delujeta že več kot šest let, o tem, ali bomo v novi oddaji slišali tudi kakšen "šlager", pa je Miha skrivnosten. Dileme ne bi imel, če bi se pod masko skrival ta pevec. Njega bi prepoznal takoj. Za koga gre, poslušajte v spodnji izjavi.

Kdo od znanih bo pod masko nastopil v novem pevskem šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, vam razkrijemo kmalu. Kar 20 nastopajočih nas bo zabavalo v novi oddaji, ki pa bo tudi dobrodelna.

Šov vseh šovov Kdo si ti? Zvezde pod masko kmalu prihaja na Planet!

