Phil Collins je temu Slovencu med intervjujem zaupal svoje strahove #video

Novinar in fotograf Mimi Inhof si je ogledal že več kot 800 koncertov. Intervjuval je glasbene zvezdnike, kot so Phil Collins, Shania Twain, Iron Maiden, Slash, Alice Cooper, Deep Purple, Zucherro, Nelly Furtado, Duran Duran, Blur in A-Ha, pa tudi Josha Homma (Queens of the Stone Age), Micka Hucknalla (Simply Red), Jima Kerra (Simple Minds) in ogromno glasbenikov iz naše regije. Zato je prava oseba, ki pozna gibanje na odru in ve, kako to delajo najboljši. In prav na to bo pozoren kot član zvezdniške ekipe v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko.

"To bo zvenelo zelo klišejsko. Po navadi so največje zvezde največje zato, ker so najboljše. To so težkokategorniki. Se pravi, U2 nikoli ne razočarajo, Metallica nikoli ne razočara, najbolj prikupna je bila Kylie Minogue, če že gledamo z moškimi očmi," pravi Mimi.

Nazdravljal je tudi z Leonardom Cohenom, najbolj nenavaden intervju pa je doživel v nekem dunajskem hotelu. Tam je bil dogovorjen s Philom Collinsom, ta se mu je med pogovorom odprl in iskreno spregovoril o svojih strahovih. Kaj mu je zaupal, prisluhnite v spodnji izjavi.

