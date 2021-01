"Preoblačila sem se tako na koruznih poljih kot v avtih!" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jasna Kuljaj je članica zvezdniške ekipe Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki bo skupaj s preostalimi ugibala, kod od znanih se skriva pod masko. V svoji ekipi bo to počela skupaj z igralko Zvezdano Mlakar in producentom Miho Hercogom.

"Z ekipo se še spoznavamo, bomo videli. V moji ekipi je gospa Zvezdana, me prav zanima, kakšna bo ta ženska energija med nama. Načeloma verjamem, da moramo ženske držati skupaj. Tako da me pravzaprav bolj skrbi za Mihija. V tem primeru," pravi Jasna. Preobleke, maske ter lasulje ji niso prav nič tuje. V svoji karieri se je preoblekla že neštetokrat, najbolj pa je znana tudi po imitiranju Helene Blagne. Zaradi nje se je preoblačila tudi že na koruznih poljih in v avtomobilih.

V oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko bo ugibala in komentirala nastop zamaskiranih, kakšno njeno novo preobrazbo pa bomo zagotovo videli v drugi oddaji, Pri Črnem Petru. Ta nas bo z novo sezono razveseljevala prav kmalu.

Jasno Kuljaj boste lahko spremljali tudi v novi sezoni oddaje Pri Črnem Petru, ki kmalu prihaja na Planet TV.

In prav Pri Črnem Petru je Jasna preteklo leto doživela svojo najbolj nenavadno, a zanimivo preobleko. Iz lepe Jasne se je spremenila v Pehto, se spominja. Koliko časa je za to potrebovala in kako se je bilo posloviti od estetike, pa poslušajte v videu.

"Resnica: ta Jasna, ki je pa doma, ki je ljudje ne poznajo, je pa, veste, kje? Ravno med tem, kar vidite zdaj, in med Pehto. Ravno tam nekje vmes, tam sem jaz."

Šov vseh šovov Kdo si ti? Zvezde pod masko kmalu prihaja na Planet!

