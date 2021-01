Za to vlogo ni želela imeti popolne postave #foto

Od ponedeljka do srede lahko ob 20.45 na Planetu spremljate kriminalno serijo Odtenki modre z Jennifer Lopez in Rayem Liotto v glavnih vlogah. Priljubljena igralka in pevka je povedala, da je v želji, da bi njen lik v seriji deloval čim bolj pristno, nekoliko opustila vsakdanjo rutino, zaradi katere 51-letnica še danes navdušuje s svojo postavo.

Jennifer Lopez v seriji igra newyorško detektivko in mater samohranilko Harlee Santos, ki se je znašla v enoti pokvarjenih policistov. Ko ji past nastavi protikorupcijska enota urada FBI, se mora odločiti med zvestobo svojim sodelavcem ali boljšo prihodnostjo za svojo družino.

Igralka, ki pogosto navdušuje s svojo popolno postavo, je v enem od intervjujev priznala, da se je za vlogo Harlee v seriji Odtenki modre odločila nekoliko opustiti strogo dieto in naporen režim treningov.

"Iskreno povedano sem za to vlogo trenirala manj, kot treniram sicer, ko moram biti vedno v vrhunski formi in skrbeti za svoj videz. Harlee pa ni taka, zato je bilo to malce drugače. Ni se mi zdelo potrebno, da bi bila za to vlogo videti popolno. Sem pa veliko trenirala boks, tako kot to počne ona. Fizično je sicer dobro pripravljena, vendar s tem ni obsedena. Želela sem predvsem, da bi bil moj lik videti pristen," je povedala Jennifer, ki bi ji sicer težko očitali, da je v seriji njena postava kaj drugega kot popolna.

51-letnica še vedno navdušuje s popolno postavo:

