Zvezdnica presenetila zbrane na inavguraciji: kaj je povedala v španščini #video

Hollywoodski zvezdniki se po odhodu Donalda Trumpa očitno vračajo nazaj v Washington. Na inavguraciji ameriškega predsednika Joeja Bidna sta danes nastopili dve veliki ameriški zvezdnici. Prva je na Kapitolu nastopila pevka Lady Gaga, ki je zapela ameriško himno, nato pa se je s svojo priredbo pesmi This Land is Your Land in America The Beautiful predstavila še pevka in igralka Jennifer Lopez. Ta je zbrane presenetila s tem, ko je nenapovedano spregovorila v španščini.

Enainpetdesetletna ameriška zvezdnica Jennifer Lopez, katere starši prihajajo iz Portorika, je visoke goste na inavguraciji novega ameriškega predsednika Joeja Bidna presenetila s tem, ko je spregovorila v španščini. Med svojo priredbo znanih pesmi This Land is Your Land in America The Beautiful je namreč v španščini recitirala zadnji del prisege ameriški zastavi: "En narod pod Bogom, nedeljiv, s svobodo in pravičnostjo." Lopezova je na inavguraciji nosila bel plašč, belo bluzo in bel hlačni kostim modne hiše Chanel.

Jennifer Lopez med nastopom na inavguraciji spregovorila v španščini. Video: Reuters.

Lady Gaga zapela ameriško himno

Poleg Lopezove je na inavguraciji blestela tudi ameriška pevka Lady Gaga, ki ji je pripadla čast, da zapoje ameriško himno. Po mnenju komentatorjev je pevka svoje delo opravila z odliko, za inavguracijo pa je izbrala elegantno kreacijo modne hiše Schiaparelli, ki jo je zasnoval modni oblikovalec Daniel Roseberry, dodala ji je zlato broško.

Lady Gaga zapela ameriško himno na Bidnovi inavguraciji. Video: Reuters.

Ameriško himno je na Bidnovi inavguraciji zapela pevka Lady Gaga. Foto: Reuters

Nekateri uporabniki družbenih omrežij so se sicer obregnili ob omenjeno obleko, češ da je pevka videti kot iz filmske uspešnice Igre lakote. Kakorkoli, Lady Gaga je pred inavguracijo poudarila, da je petje ameriške himne za prebivalce ZDA zanjo velika čast. "Zame ima to zelo globok pomen," je pred dogodkom sporočila ena od najbolj znanih ameriških pevk.

Lady Gaga...giving off Hunger Games vibes pic.twitter.com/INcpzxHOah — Kassy Dillon (@KassyDillon) January 20, 2021

Zelo ganljiv pa je bil tudi nastop pevca kantrija in znanega podpornika republikancev Garth Brooksa, ki je kot zadnji od nastopajočih zbrane navdušil s svojo interpretacijo pesmi Amazing Grace. Visoke goste na Bidnovi inavguraciji je Brooks pozval, naj zadnjo kitico znane pesmi zapojejo z njim ter tako simbolno izrazijo enotnost ZDA.