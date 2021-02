Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko bo prvič na Planetu že 14. februarja

Premiera najbolj odbitega pevskega šova se bliža, na Planetu bomo nastopajoče pod maskami prvič videli že v nedeljo, 14. februarja, ob 19.45 in morda se boste v šov Kdo si ti? Zvezde pod masko tudi malo zaljubili, vsekakor pa se nasmejali in dobro zabavali. Za to bo poskrbel tudi izkušen voditelj Klemen Slakonja, mojster preobrazb in odličen pevec, ki bo svoj pečat pustil tudi na največjem šovu letošnje televizijske pomladi. "Nastopajoči v oddaji bodo nosili zelo konkretne maske, ki jih je težko že nositi, kaj šele v njih nastopati. Obeta se nam zelo zanimiva oddaja," obljublja voditelj.

Kateri znani Slovenci in Slovenke se skrivajo pod maskami, bosta ugibali dve zvezdniški ekipi. Eno sestavljajo Saša Lendero, Milan Gačanovič - Gacho in Mimi Inhof, drugo pa Jasna Kuljaj, Miha Hercog in Zvezdana Mlakar. Zvezdniški ekipi bosta tekmovali med seboj, katera bo pravilno uganila več zamaskiranih nastopajočih, zmagovalna ekipa pa bo osvojila denarno nagrado in jo namenila v dobrodelne namene po lastni izbiri.

"Vsem sem naklonjena in jih spoštujem," o svojih novih sodelavcih pravi Zvezdana Mlakar, "verjamem, da se bomo zelo zbližali in se znali pošaliti." Jasna Kuljaj medtem meni, da morajo ženske držati skupaj, zato jo malo skrbi za Miho Hercoga, ki pa bo verjetno hitro pokazal, da je svojima jezičnima sotekmovalkama še kako kos. Čeprav se Jasna iz nasprotne ekipe najbolj "boji" Gacha, pa tako kot Miha priznava, da bo zaradi svoje razgledanosti nevaren nasprotnik tudi Mimi Inhof, medtem ko zna Saša zelo dobro presojati.

Miha Hercog, Jasna Kuljaj, Zvezdana Mlakar, Milan Gačanovič - Gacho, Saša Lendero in Mimi Inhof

"Obetam si veliko zabave, veliko smeha in mislim, da si lahko enako obetajo tudi gledalci," pravi vedno nasmejana Saša, ki je nasprotna ekipa prav nič ne skrbi. Samozavesten je tudi Milan Gačanovič - Gacho, ki zaupa v povezanost ekipe, medtem ko Mimi opaža, da bi lahko bil za uspeh njegove ekipe najbolj nevaren Miha, saj pri ugibanju razmišljata podobno.

Nastopi zvezd pod masko bodo zabavni in nas bodo pogosto nasmejali, vsaka maska pa bo zapela pesem, ki bo ustrezala njenemu liku. Da bo prepoznavanje malce lažje, bodo zvezde pod masko predstavile tudi eno svojih sposobnosti ali značilnost, po kateri so prepoznavne v Sloveniji.

Premiera šova Kdo si ti? Zvezde pod masko bo v nedeljo, 14. februarja, ob 19.45 - na Planetu!

Izvirna glasbena zabava, ki je v produkciji TV2 navdušila tudi občinstvo na Madžarskem, bo nedvomno prinesla zabavo, smeh in zelo dobrodošlo sprostitev tudi v slovenske domove s slovensko različico šova, ki nenehno preseneča – prvič že v nedeljo, 14. februarja.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.