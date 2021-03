51-letna zvezdnica pokazala izklesan trebušček #foto

V napeti kriminalni seriji Odtenki modre (Shades of Blue) večkratna nominiranka za zlati globus Jennifer Lopez igra Harlee Santos, mati samohranilko in newyorško detektivko, ki je prisiljena sodelovati z uradom FBI, hkrati pa mora poskrbeti za lastne finančne težave.

Druga sezona se je končala napeto tako za Wozniaka (Ray Liotta), ki je bil ustreljen, kot za Harlee, ki jo je ugrabil srhljivi agent Stahl. Ko se zave, je Harlee oblečena le v seksi spodnje perilo in ogrnjena s plaščem. Sicer ji uspe pobegniti, a tik pred koncem epizode se zgrudi.

Harlee se v zadnjem delu 2. sezone Odtenkov modre v sobi znajde ujeta in pomanjkljivo oblečena.

To sicer ni prvič, da je Lopezova v seriji pokazala svoje izklesano telo, saj je posnela več vročih prizorov s soigralcem Ginom Anthonyjem Pesijem, ki igra pravnika Jamesa Navasa, tudi v tretji sezoni pa bo gledalcem pokazala zavidanja vredne trebušne mišice.

Za vlogo trenirala manj kot sicer

51-letna igralka in pevka za svojo postavo trdo gara in na družbenih omrežjih z oboževalci večkrat deli posnetke svojih vadb. Čeprav v Odtenkih modre kar nekajkrat pokaže svojo športno postavo, pa priznava, da je za vlogo v resnici trenirala manj kot sicer.

"Ni se mi zdelo potrebno, da bi bila za to vlogo videti popolno," je povedala in dodala, da je predvsem veliko trenirala boks, tako kot njen lik v seriji. "Fizično je dobro pripravljena, vendar s tem ni obsedena. Želela sem predvsem, da bi bil moj lik videti pristen," je povedala Jennifer.

Druga sezona se je končala zelo razburljivo, zato bo morala tretja sezona povezati kar nekaj usod glavnih likov. "Videli boste, kdo bo preživel in kdo ne. Ta sezona se ukvarja s posledicami vseh spletk, v katere so se zapletli do zdaj. To velja tudi za Stahla," je o novi sezoni povedala Jennifer in dodala, da je Harlee to sezono malce drugačna: "Malo bolj ranljiva je, kot smo navajeni. Vendar je še vedno izjemno močna."

Jennifer Lopez v 3. sezoni serije Odtenki modre

Igralka, ki se ne boji prask in modric

Jennifer priznava, da je njen lik veliko bolj močan od nje, delita pa si predvsem predanost materinstvu in to, da sta včasih obe preveč zvesti. Še posebej pa se s Harlee poistoveti pri ljubezni do fizičnih izzivov in akcije: "Že od malega sem bila športnica, nato plesalka. Imam modrice, praske in odrgnine vsepovsod - takšno dekle sem."

Tretja sezona Odtenkov modre je na Planetu na sporedu od ponedeljka do srede ob 20.45.

