Mitja Okorn o Hollywoodu in svojem naslednjem filmskem projektu #video

Na Planetu lahko vsako nedeljo ob 18.30 spremljate magazinsko oddajo Planet Vau, ki prinaša novice iz sveta estrade, glasbe, filma in mode. Tokrat smo se družili tudi s filmskim režiserjem Mitjo Okornom, ki nam je med drugim zaupal, kako je na lastni koži doživel Hollywood, kako je delati z velikimi filmskimi zvezdami in kaj bo njegov naslednji filmski projekt.

Mitja Okorn je filmski režiser in scenarist, ki živi svoje sanje. Najprej je nase opozoril v slovenski uspešnici Tu pa tam, od tam pa ga je pot vodila na Poljsko, kjer si je zgradil uspešno kariero. A njegove ambicije so segale še višje in nazadnje je pristal v Hollywoodu.

Romantična drama Leto življenja, ki jo je začel snemati že leta 2017, je postala uspešnica. Zdaj se je Mitja, ki ne pozna počitka, že posvetil svojemu novemu projektu. Pripravlja zgodovinsko biografsko dramo o košarkarjih Draženu Petroviću in Vladetu Divcu, dveh prijateljih, ki sta skupaj z jugoslovansko reprezentanco dosegla vse, igrala v NBA, a nato prijateljstvo prekinila zaradi vojne in politike. Več v zgornjem videoprispevku.

