Klemen Slakonja zaračunal tudi svoji družini #video

V magazinski oddaji Planet Vau z Gajo Prestor je voditelj šova Kdo si ti? Zvezde pod masko Klemen Slakonja priznal, kako se je vse skupaj začelo. Razložil je, da se je želja po nastopanju začela že v osnovni šoli, pel je tudi v pevskem zboru. A mu to ni bilo dovolj, tudi doma je uprizarjal plesne in pevske točke. In že takrat se je očitno zavedal, da je dober. Svojim najbližjim je zaračunal vstopnino, a so ga kljub temu doma vedno podpirali. "Z veseljem so plačali," se v smehu spominja voditelj.

Tudi tokrat se je Klemen skril pod masko v studiu. A ne pod masko konja kot v šovu, temveč si je nadel takšno, bolj primerno pandemiji, masko tigra. In tako oponašal pevca, ki se je v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, skrival pod masko tigra. En in edini Damjan Murko. Kako mu je šlo, preverite v izseku iz oddaje.

