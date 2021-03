Pevka po nastopu iskrena: Sej ne vem, ali bi to lahko javno rekla #video

V nedeljski oddaji so se tekmovalci šova Kdo si ti? Zvezde pod masko odločili, da bodo razkrili pajkovko. Pod njo se je skrivala pevka skupine Pliš Aleksandra Ilijevski. Po nastopu nam je zaupala, da jo doma čaka partner Jurij Zrnec, ki jo je vseskozi virtualno spodbujal med nastopi, prav tako tudi štiri mačke in vrabček. Kot kaže, imata doma pravi mali živalski vrt.

Z Jurijem pa sta tudi velika oboževalca priljubljenih forenzičnih serij in dokumentarcev. "Oba sva skoraj že forenzika," se pošali pevka. Zelo jo zanima in veseli psihologija, zato bi se, če bi se lahko vrnila nazaj, celo študirala forenzično psihologijo.

Forenzična psihologija je definirana kot panoga uporabne psihologije, ki je povezana z zbiranjem, preiskovanjem in predstavitvijo dokazov v sodne namene. Je torej kombinacija psihologije in pravosodnega sistema. V Sloveniji jo opredeljujemo kot uporabo psiholoških spoznanj in metod v povezavi s kazenskim in civilnim sodnim postopkom ter s predkazenskim postopkom. (vir: psihologijazivljenja.si)

Aleksandri se zdi predvsem razburljivo ugotavljanje motiva, zakaj je nekdo nekaj naredil.

Že v pretekli oddaji so jo označili za najbolj vročo masko. Tako zaradi oblin kot tudi naglavnega dela maske pajkovke, ki je ogromna in težka, zato je bilo dihanje res oteženo. A Aleksandra je zapeljivo pajkovko sprejela kot svoj alter ego. Po navadi je bolj tihe narave, tu pa je lahko izrazila tudi drugo plat sebe, pravi.

Veliki finale šova Kdo si ti? Zvezde pod masko bo na sporedu v NEDELJO ob 19.45 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.