Saša Lendero zaročena: zaprosil jo je kar pred televizijskimi kamerami #video

Polfinale šova Kdo si ti? Zvezde pod masko je razkrilo še dve maski, za glasom skrivnostne nune se je skrivala Maja Založnik, masko pajkovke pa je snela Aleksandra Ilijevski. A za še večje presenečenje je poskrbel Miha Hercog, ki je na odru pokleknil in zaprosil za roko svojo Sašo Lendero. Rekla je da!

V šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko smo doživeli že marsikatero presenečenje, a za največjega je v nedeljo poskrbel član zvezdniške ekipe Miha Hercog, ki je povsem osupnil svojo izbranko Sašo Lendero, ko jo je na odru pred kamerami zaprosil za roko. Dogajanje je docela presenetilo tudi ostale člane ekip, ki niso mogli skriti solz ganjenosti in so se srečnemu paru z iskrenimi čestitkami in objemi kmalu pridružili na odru.

Saša in Miha sta se že v prejšnjih oddajah zbadala o tem, kdo bo v oddaji šel na kolena in ko je maska koruze navdušila s Sašinim hitom Ne grem na kolena, je Miha presodil, da je trenutek pravi in se ji pridružil na odru, kjer je Saši ponudil prstan s črnim diamantom.

"Po navdihu in po srcu," je snubitev pred kamerami kasneje komentiral Miha, Saša, ki jo je partner iskreno presenetil, pa je dodala, da mora v življenju vse priti ob pravem času.

"Ne bi mi moglo biti lepše in ne bi mogel biti bolj pravi trenutek. Res, vse sorte sva dala čez, Miha je bil z mano tudi v zelo, zelo težkih trenutkih in mi stal ob strani," je povedala ganjena Saša in zatrdila, da sta z Miho kljub temu, da sta v partnerskem odnosu že več kot dve desetletji, zadnjih nekaj mesecev tako povezana kot nikoli prej. Zbližala pa ju ni le karantena, ampak predvsem življenje, je dodal Miha. Kako je bila videti zaroka, si poglejte v zgornjem videu.

Že v petek smo spoznali, da odlični vokal, ki je prepeval v podobi skrivnostne nune, pripada Maji Založnik, prav tako navdušujoča pajkovka pa je bila Aleksandra Ilijevski, ki je bila razkrita v nedeljski oddaji.

"Zelo sem vesela, da sem šla naprej, tudi zato, ker je ta izkušnja tako huda," je uvrstitev v polfinale komentirala Aleksandra in dodala, da je bila zelo presenečena, ko sta ekipi ob pogledu na njeno postavo menili, da ji karantena ni prišla do živega. "Kostum je tako dober, da se ni videlo tisto, kar se ne bi smelo," je zatrdila pevka.

Nerazkrite tako ostajajo še tri maske, poskočni panda, navihana koruza in postavni lipicanec v krilu. Že v nedeljo. 28. marca, bo ob 19.45 na Planetu velika finalna oddaja, na kateri bomo odkrili skrivnost prav vseh mask, poskrbeli za še več smeha, dobrih nastopov in seveda tudi za kakšno presenečenje …

Veliki finale šova Kdo si ti? Zvezde pod masko bo na sporedu v NEDELJO ob 19.45 na Planetu.

