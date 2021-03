Jasna Kuljaj s pevskim vložkom nasmejala do solz #video

V petkovi oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko je za zelo posrečen pevski vložek poskrbela Jasna Kuljaj, ki je dokazala, da lahko kar sama odpoje moški in ženski glas v pesmi najbolj znamenitega slovenskega dueta, in s tem poskrbela za kar nekaj smeha. Že nocoj ob 19.45 bomo v drugi polfinalni oddaji najbolj odbitega šova te pomladi priče čustvenemu trenutku, ki bo na oči privabil tudi nekaj solz.

Za eno največjih presenečenj v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko je vsekakor poskrbela energična koruza, ki navdušuje iz nastopa v nastop, njena identiteta pa za zdaj ostaja skrivnost.

Obe ekipi se strinjata, da se pod masko skriva nekdo z vrhunskimi pevskimi sposobnostmi. "To je ena dobra pevka, " je dejala Zvezdana Mlakar, Miha Hercog pa jo je popravil: "Ne dobra, vrhunska pevka."

Pri tem je Jasna Kuljaj dodala še, da je navdušena, kako zna oseba pod masko peti z moškim in ženskim glasom. "Koruza bi vsekakor znala zapeti pesem Naceta in Helene Vrniva se na najino obalo, " je dejala in nato kar sama pokazala, kako bi to lahko zvenelo. S svojim pevskim vložkom in imitacijskimi sposobnostmi je navdušila preostale člane zvezdniških ekip in poskrbela tudi za nekaj smeha. Več v zgornjem videoposnetku.

Nocoj nas čaka najbolj čustvena oddaja

Polfinale oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko se nadaljuje že nocoj ob 19.45, zaznamovalo pa ga bo čustveno presenečenje, ki ga bo Saši Lendero pripravil njen izbranec Miha Hercog. Nekaj čustvenih odzivov na presenečenje večera si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku.

Sicer pa bosta od štirih preostalih mask zvezdniški ekipi nocoj razkrili še eno, tri pa bodo nastopile v velikem finalu, ki bo na sporedu že prihodnjo nedeljo.

Ne zamudite najbolj čustvenega dela oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki bo na sporedu NOCOJ ob 19.45 na Planetu!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.