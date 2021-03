Jure Košir se je tega naučil zaradi dveh hčera, bravo!

Smučarskemu asu so vsekakor bolj kot ples bližje bele strmine. V šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko ga je kljub temu zmotil komentar Gacha, ki mu je rekel, da nima ritma. Jure Košir nam je po nastopu v maski čuka priznal: "Nisem dober plesalec. Sem se pa naučil nekaj korakov."

Minulo poletje je imela mlajša Juretova hči valeto, in kot pozoren oče se je Jure naučil angleškega valčka ter z njo tudi zaplesal. "Prihodnje leto pa nas pri starejši hčerki čaka matura, tako da bom spet zaplesal. Imam dve hčerki, tako da me v prihodnosti čaka ples očetov in hčera."

V vlogi čuka nasmejal bližnje

Sicer pa Jure dobiva le pozitivne odzive na svoj nastop v šovu. "Vsi so bili začudeni, da sem obenem pel in plesal. Moje otroci so se pošteno nasmejali, imam namreč dve hčerki, ki ples res obvladata. A sem jima razložil, da je maska težka in da nisem imel veliko časa za pripravo koreografije. Moj nastop pa je navdušil in nasmejal tudi partnerico," pravi.

Ker je nastopil v maski čuka, nas je zanimalo, ali je tudi on moder kot čuk in ima rad noč. Odgovoril nam je: "Veliko je bilo neprespanih noči. Nekatere so bile zaradi zabav, nekatere zaradi skrbi, nekatere zaradi potovanj. Najbolj so mi ostali v spominu uspehi, ko sem še tekmoval. Takrat smo se znali poveseliti, a ni bilo prehudo, sploh, če je bila naslednji dan tekma."

Moder kot čuk

V pestrem življenju si je Jure Košir kot smučarski as, oče, partner nabral dragocenih izkušenj, ki jih bo z veseljem prenašal naprej. A predvsem mu je pomembno zavedanje, da je treba ceniti vsak trenutek in da ne smemo biti preveč potrti, ko gre v življenju narobe. Svoje otroke uči, da so prijazni, skuša pa jih tudi poučiti o moralnih vrednotah, ki že izginjajo v tem modernem svetu, pravi smučarski as.

TV voditelj, hribolazec in marketinški guru

"Ponovno sem se zaljubil v hribe," začne Jure pogovor, ko spregovoriva o sedanjosti. Potovanja obožujem, a so trenutno na 'standby', poudari. Minulo leto se je potepal tako po Sloveniji kot tudi po Avstriji, letos pa že načrtuje osvojitev švicarskih gora.

"Še vedno sem v športu, delam za nekaj športnih znamk kot ambasador, vpet pa sem tudi v športni marketing. Sem pa tudi voditelj, na televiziji me lahko vidite tudi v tej vlogi."

