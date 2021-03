Tako je Jasna Kuljaj navdušila s trebušnim plesom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petkovi oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko je po nastopu pirata svoje veščine trebušnega plesa pokazala še članica zvezdniške ekipe Triglav Jasna Kuljaj in povsem navdušila.

Turška glasbena uspešnica Kiss Kiss, s katero je v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko nastopil pirat, je Jasno Kuljaj spomnila na njeno gostovanje v eni od oddaj, ki jo je pred leti vodil ravno Klemen Slakonja. "Na to pesem sem na enem velikem odru plesala okoli Klemna Slakonje. Se ti tega spomniš?" ga je vprašala.

"Kako bi lahko pozabil. To je bil trebušni ples, kajne?" je odvrnil Slakonja in jo nato prosil, ali lahko ta ples še enkrat ponovi. Čeprav tega najprej ni želela, je na prigovarjanje obeh zvezdniških ekip vseeno zaplesala okoli voditelja.

Sicer pa je priljubljena voditeljica to vrsto plesa nekaj časa tudi trenirala, zato ni čudno, da so bili tudi Saška Lendero, Zvezdana Mlakar, Miha Hercog, Mimi Inhof in Milan Gačanovič - Gacho nad njenim nastopom povsem navdušeni. Več v zgornjem videu.

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko se nadaljuje že NOCOJ ob 19.45 na Planetu. Ne zamudite!

