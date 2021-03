Slakonja se bo tokrat lotil priredbe te legendarne pesmi #video

Voditelj oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko Klemen Slakonja je v preteklosti že dokazal, da je kralj preobrazb, saj so njegove domiselne preobrazbe v Putina, Merklovo, Trumpa, Dončića in preostale močno odmevale tudi zunaj meja naše države. Z zabavnimi priredbami priljubljenih slovenskih skladb pa navdušuje tudi v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko.

Klemen Slakonja bo nocoj Klemen Klemen Slakonj.

Do zdaj je Klemen v oddaji priredil pesmi Jaz sem nor Adija Smolarja, Ona sanja o Ljubljani Jana Plestenjaka, Voda Ane Soklič, To mi je všeč Nine Pušlar, tokrat pa nam pripravlja svojo različico legendarne pesmi raperja Klemna Klemna.

Nocoj bomo spoznali nove štiri zvezdniške maske

V oddaji se sicer nadaljuje tekma med zvezdniškima ekipama Triglav in Legende. Že nocoj bosta spet imeli priložnost pravilno uganiti, kdo se skriva pod masko, in povišati točkovna izkupička, ki sta za zdaj zelo izenačena.

Prejšnji teden je izpod maske miške pokukala Irena Vrčkovnik, tiger je bil Damjan Murko, mačka pa Tinkara Fortuna iz skupine Bepop. Nocoj bomo lahko skupaj z Jasno Kuljaj, Zvezdano Mlakar, Miho Hercogom, Sašo Lendero, Milanom Gačanovičem - Gachem in Mimijem Inhofom ugibali, kdo od znanih Slovencev in Slovenk se skriva pod masko žabe, pirata, pajkovke in čuka.

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko bo na sporedu NOCOJ ob 19.45, ko bo razkrita ena maska. Ugibanje bosta zvezdniški ekipi nadaljevali v nedeljski oddaji.

