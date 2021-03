Saša Lendero deli poljube! Je res poljubila tudi njega? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi v novi sezoni oddaje Pri Črnem Petru je veliko plesnih in glasbenih nastopov. Tokrat so med drugim nastopili tudi Čuki, član katerih je Jernej Tozon, pevec, ki je sodeloval tudi v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko. Z njim smo spregovorili tako o šovu, petju, previjanju plenic kot tudi o poljubljanju.

Levinja in Jernej pa imata še nekaj skupnega. Ni skrivnost, da pevci v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko ne pojejo v živo. Že zaradi same teže mask bi bilo to skoraj nemogoče. A prav vsako skladbo res odpojejo nastopajoči. Tako je tudi Jernej v vlogi šahovskega kralja v oddaji odpel svoje del.

Visoke tone z njegove strani smo slišali v pesmi iz filma Levji kralj, The Lion Sleeps Tonight. Tako med petjem kot tudi po samem nastopu pa je marsikdo podvomil, da lahko moški sploh zapoje tako visoko. A jaz sem tega vajen, nič nenavadnega, prej sem pel tudi v zboru, pravi Jernej.

Med namigi, ko so tekmovalci, med njimi tudi že omenjena Saša Lendero, skušali uganiti, kdo je pod masko, pa je bil tudi ta, da nastopajoči dela v vrtcu. Jerneja vsi poznamo kot pevca, a je tudi vzgojitelj v jaslih. Skrbi za naše najmlajše prince in princeske, kar pomeni, da mu tudi previjanje ni tuje.

